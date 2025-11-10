La afirmación de Pierre Gasly sobre Alpine que condiciona a Franco Colapinto tras el GP de Brasil: “En otro nivel”

El Gran Premio de San Pablo de 2025 dejó sensaciones encontradas en el box de Alpine: mientras Pierre Gasly celebraba su mejor rendimiento en meses y sumaba puntos vitales, Franco Colapinto cerraba un fin de semana condicionado por los infortunios y un monoplaza con altibajos. La polaridad del desempeño se plasmó en una frase categórica del francés, que resuena como un llamado de atención de cara al futuro del equipo y la flamante titularidad del piloto argentino.

Sin dudas que Gasly fue una de las sorpresas que dejó el trazado de Interlagos. Es que después de siete fines de semana en blanco volvió a mostrar su mejor versión: ingresó a la Q3 en clasificación y puntuó tanto en la carrera sprint (8º) como en la competencia principal del domingo (10º).

Las declaraciones de Gasly post carrera reflejaron a alguien que pareció quitarse de encima un importante lastre. “Estoy muy, muy contento. No puntuábamos un domingo desde… Creo que Spa, antes del parón de verano. Así que han sido unos largos tres meses“, comenzó el francés. Y enseguida, la frase que marca el contraste con el resto del año: “El auto simplemente estaba en otro nivel, comparado con los últimos tres meses“.

En ese sentido, valoró el performance del A525: “Tuvimos un buen auto este fin de semana. Tenemos que descubrir exactamente por qué, pero por ahora disfrutaré del buen fin de semana“. Sí, el coche funcionó después de mucho tiempo y lo hizo por alguna razón aún desconocida. Y Colapinto deberá estar atento a ello, especialmente con la mirada puesta en la próxima temporada.

Colapinto y Gasly, la dupla de Alpine para 2026, divirtiéndose previo al GP de Brasil (Getty Images).

La indirecta advertencia de Gasly para Colapinto

Ya es historia conocida que la situación del argentino, que selló su continuidad como piloto titular para 2026 en el mismo escenario, fue diametralmente opuesta. La realidad marca que el auto que elogió Gasly no fue el que tuvo Colapinto. Las paradas en boxes más lentas, sumadas a las reparaciones y a la inconsistencia ya conocida del Alpine, lo llevaron a cerrar la competencia principal en el 15º puesto.

Sin embargo, la cuestión pasa por otro lado. La afirmación de Gasly podría “condicionar” a Colapinto de cara a su primer año completo. Ya no deberá enfrentarse a la presión de la titularidad en la máxima categoría, sino que su principal rival demostró en San Pablo que si el auto rinde, él lo lleva a los puntos. El reto de Colapinto podría ser capitalizar esas eventuales mejoras en el A526 para evitar que los contrastes de Brasil se vuelvan la norma.

Igualmente, la gran pregunta que deja la performance de Gasly es, precisamente, por qué el Alpine se sintió “en otro nivel” en Brasil. Si el equipo logra descifrar la razón detrás de esta mejora puntual, podría sentar bases de optimismo para lo que resta del año y, de forma crucial, para el desarrollo del monoplaza de 2026.

Por el momento, el director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, es consciente de las diferencias de condiciones en las que compitió cada piloto, y por eso elogió el esfuerzo de ambos en Brasil. “Franco también mostró momentos de muy buen ritmo, su último stint le permitió acercarse al grupo de autos que cruzaron la meta en fila india peleando por las posiciones de puntos“, sostuvo. Un nuevo espaldarazo de confianza que se enfoca en el potencial del piloto, aspirando a que el 2026 traiga consigo respuestas a las preguntas que actualmente se generan dentro de boxes.

