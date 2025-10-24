Es tendencia:
Por qué los F1 tienen más orificios en el auto durante el Gran Premio de México

Los autos cuentan con orificios adicionales durante el Gran Premio de México

Por qué hay orificios adicionales en los F1 durante el Gran Premio de México
Por qué hay orificios adicionales en los F1 durante el Gran Premio de México

El Gran Premio de México se está disputando este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, un escenario que ya se ha convertido en un clásico de la Fórmula 1. Y así como es clásica la carrera en el país azteca, también lo son los agujeros adicionales que presentan los autos en el capó del motor durante todo el cronograma de competencia.

Puedes ver todo el Gran Premio de México de la Fórmula 1 por Disney+

Los fanáticos que miren el Gran Premio de México podrán notar, desde los Entrenamientos Libres 1, que los autos cuentan con orificios que en algunos casos llegan a parecer escamas. Sin embargo, son unas aberturas necesarias para mejorar la carga y, especialmente, la refrigeración del motor.

El Autódromo Hermanos Rodríguez se encuentra a 2.200 metros sobre el nivel del mar, lo cual provoca que haya una menor densidad de aire. A su vez, esto hace que la refrigeración del motor sea menor, puesto que la cantidad de aire entrante es menor. Los orificios en el capó son para generar más puntos de ingreso de aire y mejorar la refrigeración.

Colapinto tenía instalados los orificios en el Williams en 2024, y los tendrá en el Alpine este año también. (Getty)

De esta forma, evitan el sobrecalentamiento del motor sin tener que instalar sistemas de refrigeración adicionales que aumentan el peso del auto y protegen los componentes de la unidad de potencia, el corazón de cualquier auto de Fórmula 1, los cuales son sumamente sensibles a las altas temperaturas.

En síntesis

  • El Gran Premio de México se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México.
  • El autódromo está a 2.200 metros sobre el nivel del mar, causando menor densidad de aire.
  • Los autos de Fórmula 1 tienen orificios adicionales en el capó para mejorar la refrigeración del motor.
