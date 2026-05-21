Franco Colapinto, ambicioso en la previa del Gran Premio de Canadá: “El auto es rápido”

El piloto argentino salió séptimo en Miami y este fin de semana corre en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Después de 12 días de descanso, este fin de semana vuelve la acción a la Fórmula 1, con el desarrollo del Gran Premio de Canadá por la fecha 5 del Campeonato. En ese sentido, Franco Colapinto va en busca de tener un gran rendimiento, incluso mejor que el séptimo puesto alcanzado en Miami, donde marcó su mejor registro desde que irrumpió en la Máxima a mediados de 2024.

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De cara a lo que sucederá en el Gilles Villeneuve entre el 22, 23 y 24 de mayo, el piloto argentino rompió el silencio sobre cómo se preparó para esta carrera y qué puntos claves hay que tener en cuenta el próximo domingo cuando salga a la pista. Cabe recordar que ya corrió en este circuito en ediciones anteriores, a diferencia de Miami que era un sitio totalmente desconocido para él.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1. (Getty Images)

Lo cierto es que, en la previa del GP de Canadá, el pilarense analizó lo que será la carrera. “Conozco este circuito y además es el primer trazado del año que ya conozco“, manifestó Colapinto con un claro tono de confianza de cara a la acción del fin de semana. “A partir de ahora todos serán circuitos en los que ya he corrido“, volvió a insistir nuevamente el hombre de Alpine.

Pocos segundos más tarde, el corredor con pasado en Williams Racing se refirió a posibles arreglos en su monoplaza y expresó: “Aún tenemos muchas cosas por mejorar en el coche“. Sin embargo, lejos de ponerle una pizca negativa, lo tomó como positivo. “Lo cual también es una muy buena señal porque el auto es rápido“, sentenció Franco en reconocimiento a su equipo de trabajo.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1. (Getty Images)

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el oriundo de la Provinca de Buenos Aires amplió su discurso al respecto. “Creo que todos sentimos un poco de alivio por las mejoras que hicimos y porque fuimos muy fuertes en Miami“, aseguró Colapinto tras la evidente mejoría en su auto, que se percibió tras conseguir el séptimo lugar en la última carrera de la Fórmula 1.

Cabe recordar que buena parte de la mejora en el rendimiento del oriundo de Pilar se debió, en parte, al nuevo chasis que le permitió alcanzar un mejor desempeño sobre la pista en la reconocida ciudad estadounidense. Por otro lado, Colapinto y Pierre Gasly firmaron el mejor inicio de temporada de Alpine en la Fórmula 1, lo que significa un dato relevante a tener en cuenta de cara al futuro.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1. (Getty Images)

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Los horarios del GP de Canadá 2026

Viernes 22 de mayo:

13:30: Prácticas Libres 1

17:30: Clasificación Sprint

Sábado 23 de mayo:

13:00: Carrera Sprint

17:00: Clasificación

Domingo 24 de mayo:

17:00: Carrera principal