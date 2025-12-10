Lando Norris triplicó su salario por ser campeón de la Fórmula 1 en 2025: éstos son los millones que le dio McLaren

Lando Norris lo hizo, se consagró campeón de la Fórmula 1 2025 y terminó un dominio de cuatro temporadas consecutivas de Max Verstappen, que lo intentó hasta el final, pero se quedó corto por apenas dos puntos del pentacampeonato. En cualquier caso, la categoría no premia monetariamente al ganador del campeonato de pilotos, pero sí sus escuderías, y McLaren lo hizo con creces.

Con la temporada ya terminada, la Revista Forbes presentó un informe con los diez pilotos que más dinero ganaron esta temporada en la Fórmula 1, destacando cuántos millones reciben por sus salarios y cuánto por bonus de rendimiento por parte de las escuderías a las que representan. Y en el caso de Lando Norris, la mayor parte de sus ganancias del año llegan desde ese último apartado.

Lando Norris es el nuevo campeón del mundo y fue recompensado por ello. (Getty)

Y es que, de acuerdo al informe de Forbes, Lando Norris percibe 18 millones al año como su salario por ser piloto de McLaren. Sin embargo, sus ganancias fueron más de tres veces superiores a ese monto, el británico ganó 57,5 millones de dólares en 2025. Y es que 39.5 de esos millones llegaron en concepto de bonus, en gran medida por ser campeón.

“El británico de 26 años demostró que no es un fiasco, ganó siete Grandes Premios y se subió al podio en 18 de las 24 carreras para sostener a Verstappen y a su propio compañero, Oscar Piastri, para ganar el campeonato de pilotos”, destacó el medio, haciendo referencia a que Norris llegó a ser el piloto con más podios sin victorias en la F1, algo que se usaba en su contra hasta mediados de la temporada pasada.

Los pilotos que más dinero ganaron en 2025

A pesar de embolsarse 57,5 millones de dólares en 2025, Lando Norris apenas ocupa el tercer lugar en el ranking de pilotos que más dinero ganaron en esta temporada en la Fórmula 1. El primer lugar sigue siendo de Max Verstappen, cuyo contrato con Red Bull es de 65 millones, y que recibió otros 11 millones en bonus para un total de 76 millones de dólares de ganancia.

Max Verstappen fue el piloto que más dinero ganó en el año. (Getty)

Segundo aparece el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, quien tuvo la peor temporada de su carrera. Sin embargo, cuenta con un contrato de 70 millones y recibió poco más de medio millón en bonus, para un total de 70,5 millones que lo dejan solo por detrás de Verstappen.

LOS DIEZ PILOTOS QUE MÁS DINERO GANARON EN LA F1 2025

Max Verstappen (Red Bull) – 76 millones (65 de contrato + 11 en bonus) Lewis Hamilton (Ferrari) – 70,5 millones (70 de contrato + 0,5 en bonus) Lando Norris (McLaren) – 59,5 millones (18 de contrato + 39,5 en bonus) Oscar Piastri (McLaren) – 37,5 millones (10 de contrato + 27,5 en bonus) Charles Leclerc (Ferrari) – 30 millones (30 de contrato) Fernando Alonso (Aston Martin) – 26,5 millones (24 de contrato + 2,5 en bonus) George Russell (Mercedes) – 26 millones (15 de contrato + 11 en bonus) Lance Stroll (Aston Martin) – 13,5 millones (12 de contrato + 1,5 en bonus) Carlos Sainz (Williams) – 13 millones (10 de contrato + 3 en bonus) Kimi Antonelli (Mercedes) – 12,5 millones (5 de contrato + 7,5 en bonus)

