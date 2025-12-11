Es tendencia:
¿Cómo Hamilton o Verstappen? Lando Norris eligió el número que usará en 2026 tras consagrarse campeón de la F1￼

El nuevo campeón ya definió si portará el uno o se quedará con su número histórico.

Por Germán Celsan

Lando Norris tomó una decisión sobre el número a usar en 2026
© Gemini IALando Norris tomó una decisión sobre el número a usar en 2026

La temporada 2025 de la Fórmula 1 consagró a Lando Norris como nuevo campeón, y McLaren finalmente tiene un piloto en lo más alto del deporte. Previo a lo sucedido en esta última campaña, fueron cuatro años consecutivos de Max Verstappen en la cima de la categoría, y antes otros cuatro años con Lewis Hamilton como campeón.

Ambos con personalidades totalmente diferentes, y también dueños de decisiones y posturas completamente opuestas en cuanto a uno de los detalles que más se tienen en cuenta: el número a utilizar en la temporada luego de ser campeón. Lewis Hamilton decidió quedarse con el 44, su número de cabecera, mientras que Max Verstappen portó el 1 todos los años que fue campeón.

Hamilton mantuvo el 44 cuando fue campeón, Verstappen optó por el 1. (Getty)

En ese contexto, Lando Norris ya tomó una decisión, y usará el número uno en su McLaren en 2026, reflejando su status de campeón de la Fórmula 1. “Es tradición“, aseguró Norris al ser consultado al respecto. “Está allí por una razón, está ahí para que vayas, trabajes duro e intentes hacerte con él“, afirmó.

“Es para todos, no solo para mí. Es para todos los que tenemos un rol en McLaren, para mis mecánicos, mis ingenieros, todos los que somos parte tenemos la posibilidad de disfrutar de este reconocimiento. Es para ellos, para que lo vistan con el orgullo y el esfuerzo de todo lo que hicieron para poder decir ‘somos los número uno’, así que estarán contentos de portarlo”, explicó.

Verstappen quiere dejar el 33 y cambiar de número en la Fórmula 1

El dejar de ser campeón significa que Verstappen no podrá usar el número uno y deberá volver a su “número de carrera”, el cual es el 33. Sin embargo, el neerlandés quiere utilizar el número tres, que es el número que originalmente tenía intenciones de portar en la categoría, pero que cuando llegó en 2015, ya tenía dueño en Daniel Ricciardo.

Verstappen quiere pasar del 33 al 3 como su número de referencia. (Getty)

Como Ricciardo no está más en la Fórmula 1 y ya han pasado dos temporadas desde su salida de la categoría, el número tres puede ser utilizado por otro piloto, con el debido pedido a la FIA. Y no parece que vaya a haber problemas para que Max Verstappen pueda adueñarse de él para el 2026.

En síntesis

  • Lando Norris, el nuevo campeón de F1 2025, confirmó que usará el número 1 en su McLaren en 2026, siguiendo la tradición de Max Verstappen.
  • Norris explicó que el uso del número 1 es un reconocimiento para todo el equipo McLaren, permitiéndoles decir con orgullo “somos los número uno”.
  • Max Verstappen, al dejar de ser campeón, no podrá usar el número 1 y está buscando cambiar del 33 al 3 para la temporada 2026.
germán celsan
Germán Celsan

