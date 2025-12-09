Terminó el campeonato de destructores de la Fórmula 1: Franco Colapinto, mejor que Lando Norris y Oscar Piastri

Pocos días después de la coronación de Lando Norris como campeón de la temporada 2026 de la Fórmula 1, se dieron a conocer las posiciones finales del campeonato de destructores. El ranking que ordena a los pilotos y equipos por los los gastos ocasionados por daños tuvo a Franco Colapinto lejos de los primeros lugares.

El ganador indiscutido fue Gabriel Bortoleto, de Kick Sauber, que ocasionó 3.9 millones de dólares en pérdidas por accidentes. El brasileño, que abandonó en Australia, Miami, Gran Bretaña, San Pablo (por duplicado) y Las Vegas, se quedó con el primer lugar.

Con un total de 1.87 millones de dólares, Franco Colapinto terminó en el noveno puesto. El argentino provocó menos gastos que otros pilotos más experimentados como Lando Norris ($2,899,000) y Oscar Piastri ($2,172,000).

Alpine fue el equipo con más gastos por accidente, pero el piloto más responsable terminó siendo Jack Doohan, provocando un gasto de 2.1 millones de dólares en apenas seis carreras. Gasly, por su parte, terminó 14° con 1.3 millones.

Posiciones finales del campeonato de destructores

Pilotos

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber): Total $3,976,000 Yuki Tsunoda (Racing Bulls): Total $3,497,000 Lando Norris (McLaren): Total $2,899,000 Lance Stroll (Aston Martin): Total $2,678,000 Charles Leclerc (Ferrari): Total $2,204,000 Oscar Piastri (McLaren): Total $2,172,000 Jack Doohan (Alpine): Total $2,144,000 Isack Hadjar (Racing Bulls): Total $1,971,000 Franco Colapinto (Williams): Total $1,877,000 Liam Lawson (Racing Bulls): Total $1,747,000 Oliver Bearman (Haas): Total $1,707,000 Lewis Hamilton (Ferrari): Total $1,650,000 Carlos Sainz (Williams): Total $1,532,000 Pierre Gasly (Alpine): Total $1,327,000 Alexander Albon (Williams): Total $1,230,000 Nico Hülkenberg (Kick Sauber): Total $1,039,000 Fernando Alonso (Aston Martin): Total $927,000 Kimi Antonelli (Mercedes): Total $910,000 Esteban Ocon (Haas): Total $692,000 George Russell (Mercedes): Total $475,000 Max Verstappen (Red Bull): Total $450,000

Equipos

Alpine: Total $5,348,000 McLaren: Total $5,071,000 Kick Sauber: Total $5,015,000 Red Bull: Total $4,139,000 Ferrari: Total $3,854,000 Aston Martin: Total $3,605,000 Racing Bulls: Total $3,526,000 Williams: Total $2,762,000 Haas: Total $2,389,000 Mercedes: Total $1,385,000

El análisis de Colapinto sobre la temporada

Tras cerrar el año en el fondo del GP de Abu Dhabi, el piloto argentino mostró su deseo de hacer un borrón y cuenta nueva rutilante. “Fue un año no muy positivo, pero bueno, es parte del proceso“, sostuvo. Y, en la misma línea que su representante, se mostró contento por lo que viene. “Creo que el año que viene va a ser mucho mejor y nos estuvimos preparando bien la temporada que viene, así que con ganas, con ganas de empezar ya a laburar para eso y olvidarnos un poco de lo que pasó este año”, agregó.

De todas formas, es consciente que la adaptación al nuevo coche no será sencilla y que el tiempo apremia. “Hay que laburar mucho, así que nada, volver a Argentina unos dos días y después ya enfocados en la temporada que viene para dar batalla y tener buenos resultados“, resumió sobre sus planes previo al regreso a la competencia. Lo que todos coinciden es que el 2026 de Alpine ya está en marcha.

