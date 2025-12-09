Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Terminó el campeonato de destructores de la Fórmula 1: Franco Colapinto, mejor que Lando Norris y Oscar Piastri

Alpine fue el equipo con más pérdidas por daños, pero el argentino no fue el máximo responsable. Detalles.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Terminó el campeonato de destructores de la Fórmula 1: Franco Colapinto, mejor que Lando Norris y Oscar Piastri
© GeminiTerminó el campeonato de destructores de la Fórmula 1: Franco Colapinto, mejor que Lando Norris y Oscar Piastri

Pocos días después de la coronación de Lando Norris como campeón de la temporada 2026 de la Fórmula 1, se dieron a conocer las posiciones finales del campeonato de destructores. El ranking que ordena a los pilotos y equipos por los los gastos ocasionados por daños tuvo a Franco Colapinto lejos de los primeros lugares.

El ganador indiscutido fue Gabriel Bortoleto, de Kick Sauber, que ocasionó 3.9 millones de dólares en pérdidas por accidentes. El brasileño, que abandonó en Australia, Miami, Gran Bretaña, San Pablo (por duplicado) y Las Vegas, se quedó con el primer lugar.

Con un total de 1.87 millones de dólares, Franco Colapinto terminó en el noveno puesto. El argentino provocó menos gastos que otros pilotos más experimentados como Lando Norris ($2,899,000) y Oscar Piastri ($2,172,000).

Alpine fue el equipo con más gastos por accidente, pero el piloto más responsable terminó siendo Jack Doohan, provocando un gasto de 2.1 millones de dólares en apenas seis carreras. Gasly, por su parte, terminó 14° con 1.3 millones.

Posiciones finales del campeonato de destructores

Pilotos

  1. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber): Total $3,976,000
  2. Yuki Tsunoda (Racing Bulls): Total $3,497,000
  3. Lando Norris (McLaren): Total $2,899,000
  4. Lance Stroll (Aston Martin): Total $2,678,000
  5. Charles Leclerc (Ferrari): Total $2,204,000
  6. Oscar Piastri (McLaren): Total $2,172,000
  7. Jack Doohan (Alpine): Total $2,144,000
  8. Isack Hadjar (Racing Bulls): Total $1,971,000
  9. Franco Colapinto (Williams): Total $1,877,000
  10. Liam Lawson (Racing Bulls): Total $1,747,000
  11. Oliver Bearman (Haas): Total $1,707,000
  12. Lewis Hamilton (Ferrari): Total $1,650,000
  13. Carlos Sainz (Williams): Total $1,532,000
  14. Pierre Gasly (Alpine): Total $1,327,000
  15. Alexander Albon (Williams): Total $1,230,000
  16. Nico Hülkenberg (Kick Sauber): Total $1,039,000
  17. Fernando Alonso (Aston Martin): Total $927,000
  18. Kimi Antonelli (Mercedes): Total $910,000
  19. Esteban Ocon (Haas): Total $692,000
  20. George Russell (Mercedes): Total $475,000
  21. Max Verstappen (Red Bull): Total $450,000
La agente de Franco Colapinto y un desafiante mensaje sobre la próxima temporada de la Fórmula 1: “Van a ver”

ver también

La agente de Franco Colapinto y un desafiante mensaje sobre la próxima temporada de la Fórmula 1: “Van a ver”

Equipos

  1. Alpine: Total $5,348,000
  2. McLaren: Total $5,071,000
  3. Kick Sauber: Total $5,015,000
  4. Red Bull: Total $4,139,000
  5. Ferrari: Total $3,854,000
  6. Aston Martin: Total $3,605,000
  7. Racing Bulls: Total $3,526,000
  8. Williams: Total $2,762,000
  9. Haas: Total $2,389,000
  10. Mercedes: Total $1,385,000
Publicidad

El análisis de Colapinto sobre la temporada

Tras cerrar el año en el fondo del GP de Abu Dhabi, el piloto argentino mostró su deseo de hacer un borrón y cuenta nueva rutilante. “Fue un año no muy positivo, pero bueno, es parte del proceso“, sostuvo. Y, en la misma línea que su representante, se mostró contento por lo que viene. “Creo que el año que viene va a ser mucho mejor y nos estuvimos preparando bien la temporada que viene, así que con ganas, con ganas de empezar ya a laburar para eso y olvidarnos un poco de lo que pasó este año”, agregó.

De todas formas, es consciente que la adaptación al nuevo coche no será sencilla y que el tiempo apremia. “Hay que laburar mucho, así que nada, volver a Argentina unos dos días y después ya enfocados en la temporada que viene para dar batalla y tener buenos resultados“, resumió sobre sus planes previo al regreso a la competencia. Lo que todos coinciden es que el 2026 de Alpine ya está en marcha.

DATOS CLAVE

  • Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) fue el piloto con más daños: $3.976.000 en pérdidas por accidentes.
  • Franco Colapinto finalizó noveno en el ranking de destructores con un total de $1.877.000 en daños.
  • Alpine se posicionó como el equipo con más gastos por accidente con un total de $5.348.000.
Publicidad
Pese a terminar la Fórmula 1 2025 sin puntos, Franco Colapinto consiguió un imponente logro que solo comparte con George Russell

ver también

Pese a terminar la Fórmula 1 2025 sin puntos, Franco Colapinto consiguió un imponente logro que solo comparte con George Russell

Todavía no terminó el año: Franco Colapinto tendrá que volver a correr con Alpine antes de cerrar el 2025

ver también

Todavía no terminó el año: Franco Colapinto tendrá que volver a correr con Alpine antes de cerrar el 2025

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Paredes mejoró a Boca, pero yo esperaba mucho más de él: demostró que no es Messi y que solo no gana campeonatos

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

Lee también
El mejor piloto de la historia de la Fórmula 1 según Lando Norris: “Simplemente perfecto”
FÓRMULA 1

El mejor piloto de la historia de la Fórmula 1 según Lando Norris: “Simplemente perfecto”

Los mejores memes del GP de Abu Dhabi
FÓRMULA 1

Los mejores memes del GP de Abu Dhabi

Tras el título de Lando Norris, así quedó la tabla del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 2025
FÓRMULA 1

Tras el título de Lando Norris, así quedó la tabla del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 2025

Encuesta Bolavip: los hinchas eligieron el ‘Grupo de la Muerte’ tras el sorteo del Mundial 2026
Mundial 2026

Encuesta Bolavip: los hinchas eligieron el ‘Grupo de la Muerte’ tras el sorteo del Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo