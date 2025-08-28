Es tendencia:
¿Se suspende el GP de Países Bajos? Las alarmantes imágenes que preocupan a la Fórmula 1

Una tormenta azota Zandvoort y dejó el circuito en condiciones complicadas este jueves. El Gran Premio de los Países Bajos, en peligro.

Por Germán Celsan

Alarmante situación con la lluvia en el GP de los Países Bajos
Este fin de semana está pactado el regreso de la Fórmula 1 luego del parón veraniego en Europa pero la realización del Gran Premio de los Países Bajos corre riesgo. Eso se debe a la alarmante situación meteorológica que azota la región de Zandvoort, donde se encuentra ubicado el circuito.

Tal y como fue anunciado a inicios de la semana, una fuerte tormenta se iba a situar por estos días en Zandvoort, y este jueves llegó con toda su furia, y muchísima lluvia. Las imágenes que llegan desde el circuito muestran zonas inaccesibles a pie por la acumulación de agua y los periodistas desde el lugar reportan que la gente debe moverse con vehículos incluso dentro del predio.

Cruzar zonas del circuito es imposible a pie, por lo que deben usarse vehículos para trasladarse.

Lo peor de la situación es que la alerta meteorológica emitida por el servicio local se mantendrá presente todo el fin de semana, y hablan de tormentas acompañadas de fuertes vientos. No obstante, hay que destacar que el domingo no está pronosticada lluvia, pero sí se mantendrá nublado y con los vientos de los días previos.

¿Se suspende el GP de Países Bajos?

De momento, y considerando el pronóstico del tiempo, el Gran Premio de los Países Bajos no está en riesgo de suspenderse.

En condiciones normales, más allá de la alarma particular de lo que se está viendo este jueves y de lo que pueda llegar a pasar tanto en las jornadas de viernes como sábado, si el domingo no llueve con considerable fuerza, la carrera se disputará como estaba pactada.

La lluvia es una preocupación, pero de momento el cronograma se mantiene con normalidad. (Red Bull Racing)

El antecedente de Spa

Esta misma temporada tuvimos uno de los fines de semana de mayor lluvia en Spa-Francorchamps, cuando una tormenta se desató justo antes del inicio del Gran Premio de Bélgica, lo cual llevó al retraso de la prueba, que finalmente comenzó con auto de seguridad y se terminó disputando una vez que amainó el clima.

En Bélgica llovió bastante, retrasó el inicio de la carrera, pero finalmente se disputó. (Getty)

Luego de esa carrera quedó claro que con lluvia intensa, la realización de una carrera de Fórmula 1 es prácticamente imposible por temas de visibilidad y seguridad de los pilotos, pero en cuanto deja de llover, la velocidad con la que mejora la pista es lo suficientemente rápida como para que se pueda correr en cuestión de minutos.

germán celsan
Germán Celsan

