La Fórmula 1 destacó a Franco Colapinto como el mejor piloto del GP de Canadá: “Trayectoria positiva”

Franco tuvo su mejor resultado en la Fórmula 1 y la propia categoría ya reconoce sus actuaciones.

Este último fin de semana, Franco Colapinto tuvo una extraordinaria actuación en el Gran Premio de Canadá. Más allá de haber tenido su mejor resultado en la Fórmula 1, el hecho de no haber podido participar en la práctica libre y aun así superar a Pierre Gasly en las cuatro sesiones importantes, fueron una clara demostración de que el argentino vive su mejor momento desde que está en Alpine. Y la propia categoría así lo reconoció.

La Fórmula 1 se vive por Disney+

Este martes fueron publicados los clásicos ‘Power Rankings’, donde la F1 remarca a los 10 mejores pilotos del fin de semana, y Franco Colapinto acompañó a Lewis Hamilton en lo más alto de la lista, con una puntuación de 9.2 sobre 10. Casi perfecto.

“Franco Colapinto arribó a Montreal luego de un fin de semana en Miami donde acaparó la atención. Y el joven argentino continuó su trayectoria positiva en el Circuito Gilles Villeneuve“, afirmaron. “Luego de quedarse a tiro de los puntos en la Sprint, puso a su Alpine en Q3 y progresó del décimo al sexto puesto durante el Gran Premio. Su mejor resultado en la Fórmula 1 hasta ahora“, completaron.

En cuanto a Hamilton, destacaron que se lo vio “en su versión más feliz durante el fin de semana”, y que “se sintió como uno con su Ferrari desde el comienzo, e incluso logró un segundo puesto, su mejor resultado desde que está en la escudería roja”.

Colapinto, la mejor actuación de un argentino en 44 años en la F1

El sexto puesto de Franco Colapinto en Canadá fue el mejor resultado de un piloto argentino en la Fórmula 1 desde el segundo puesto que Carlos Reutemann logró en el Gran Premio de Sudáfrica de 1982. Tuvieron que pasar 44 años para que un piloto argentino quedara en un puesto relativamente cercano en la máxima.

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Colapinto reafirmó su gran momento y se posiciona como un referente argentino en la F1. (Getty)

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Luego de lo que fueron las competencias en Norteamérica en este mes de mayo, la Fórmula 1 se tomará una semana de descanso y volverá el 6 y 7 de junio, para dar inicio a la gira europea con el Gran Premio de Mónaco. Esa será la próxima competencia para Franco Colapinto en la máxima.