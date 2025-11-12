Tras confirmarlo para la próxima temporada de la Fórmula 1, Alpine desafiará a Franco Colapinto: “Ver de verdad de lo que es capaz”

En la previa del Gran Premio de Brasil, Alpine le dio una buena noticia al piloto argentino Franco Colapinto, debido a que anunció públicamente su renovación de contrato, por lo que estará en la parrilla de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1, que vendrá con cambios importantes.

Es que, habrá cambios en el reglamento que están referidos tanto a los chasis como a los motores de los monoplazas. Es por eso que desde la escudería francesa tienen un importante reto para el piloto oriundo de Pilar, ya que tendrá un mejor auto que el de esta temporada.

Referido a esto, Steve Nielsen, el jefe de Alpine, habló en una entrevista con el medio Motorsports, en el que además de elogiar a Colapinto explicó por qué la escudería decidió renovarlo para la próxima temporada y explicó el desafío que tendrá de cara a un nuevo año en la Fórmula 1.

“Ante todo, es una persona muy agradable para tener cerca. Es amable, abierto, honesto. Admite sus errores. Y creo que eso es realmente importante para cualquier piloto nuevo: ser abierto y trabajar con el equipo. Y Franco lo es”, inició para destacar el comportamiento del argentino.

“Tuvo un comienzo difícil con nosotros. Creo que no mostró su verdadero nivel de inmediato. Tuvo unas cuantas carreras complicadas. Pero poco a poco fue alcanzando un nivel de rendimiento similar al de Pierre, que es una referencia conocida para nosotros. Y eso nos dio la confianza para mantenerlo”, siguió sobre el rendimiento que tuvo Colapinto durante el año.

Y agregó para fundamentar por qué lo eligieron antes que a otros pilotos: “Había otros pilotos que podríamos haber elegido, pero ahora Franco tiene más de una temporada. Tiene disputadas unas veinte y pico carreras ya, lo cual es importante. Cualquier piloto nuevo que llega comete errores bastante similares al principio, y Franco ya ha pasado por muchos de esos. Así que ahora puede concentrarse realmente en el rendimiento, en trabajar con el equipo y en sacar lo mejor de sí mismo”.

El desafío para Colapinto de cara a la temporada 2026

Otro de los puntos que tocó Nielsen en la entrevista fue el desafío para Colapinto de cara a la próxima temporada. Debido a que Alpine cambiará de motor de auto, el objetivo de la escudería será pelear por ingresar a los puntos y dejar de estar en la parte baja de las carreras.

Es por eso que el desafío para Colapinto será demostrar para qué está en la Fórmula 1, tal como lo explicó el jefe de su escudería. “Creo que Franco es una opción muy interesante para nosotros de cara al futuro. Y ojalá podamos darle un coche mucho mejor el año que viene para ver de verdad de lo que es capaz”, soltó.

