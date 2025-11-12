Mientras Alpine confirmaba a Colapinto en Brasil, dos asaltantes se metieron en su fábrica en Francia: “Espionaje industrial”

El fin de semana en el Gran Premio de Brasil fue prácticamente de total felicidad para Alpine: Franco Colapinto fue anunciado como piloto oficial para 2026, el A525 volvió a ser competitivo y eso le permitió a Pierre Gasly sumar dos puntos más para el campeonato. Pero mientras todo eso se desarrollaba en Interlagos, en Francia, la escudería fue víctima de un asalto.

Reporta Le Parisien que dos individuos ingresaron el lunes por la noche a la fábrica de motores de Alpine-Renault con base en Viry-Chatillon (Essonne), a unos 25 km del corazón de París -a no confundir con Enstone (Inglaterra), donde la escudería tiene su base de operaciones-. “De acuerdo a fuentes policiales, dos individuos rompieron una ventana del vestíbulo de entrada para acceder al vestíbulo del edificio”, informó el medio.

La fábrica de Alpine en Viry-Chatillon fue escenario de un hecho delictivo. (Le Parisien)

“Una vez dentro, los dos intrusos no se detuvieron en la planta baja y se dirigieron directamente a la planta superior, donde se encuentran las oficinas de los ejecutivos y la gerencia del equipo Alpine de Fórmula 1“, continuó el reporte. Sin embargo, y a pesar de encontrar puertas forzadas, no hubo denuncias de ningún robo.

Ante esta situación, en la cual tampoco han logrado dar con los delincuentes, la Policía local estudia diversas posibilidades, y señalaron que podría tratarse de un “espionaje industrial”, algo que sugirió el equipo forense de la División de Delitos Territoriales (DCT), tras realizar las sus investigaciones en el lugar del delito.

Alpine ya no producirá motores para la Fórmula 1

Lo curioso del hecho radica, justamente, en que Alpine-Renault ya no diseñará motores para la Fórmula 1. Sus últimas unidades de potencia son las que hoy en día están dentro de los A525 de Pierre Gasly y Franco Colapinto, y no son precisamente las mejores del mercado. A partir del año que viene, la escudería como tal tendrá como proveedores a Mercedes.

Alpine ya no fabricará más motores de F1. (Prensa Alpine)

Esto hace aún más confuso el episodio delictivo, ya que el espionaje sobre una fábrica especializada, que ya no construirá más motores de Fórmula 1, sumado al reporte de que nada habría sido robado, resulta un tanto ilógico. En cualquier caso, la investigación sigue en curso.

