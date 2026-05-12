Qué tiene que pasar para que Cristiano Ronaldo sea campeón hoy de la Saudi Pro League con Al Nassr

Busca su primer campeonato en el fútbol árabe y podría ganarlo en el clásico contra Al Hilal.

Cristiano Ronaldo podría asegurarse este martes su primer título en el fútbol árabe con Al Nassr. Sería la Saudi Pro League, la primera división de Arabia Saudita, y ni más ni menos que en el clásico de la capital, contra Al Hilal.

Qué tiene que pasar para que Al Nassr sea campeón hoy

Para ser campeón hoy, Al Nassr está obligado a ganarle a Al Hilal, su rival directo por el título. Ya que le sacaría ocho puntos de ventaja, y su rival de turno apenas podría sumar seis, ya que le quedan dos partidos, el de la última fecha y uno pendiente.

En caso de empate, Al Nassr sigue teniendo una ventaja de cinco puntos, aunque deberá esperar a la última fecha para consagrarse.

Sin embargo, en caso de perder, Al Nassr dejaría de depender de sí mismo para ser campeón, ya que Al Hilal se pondría a dos puntos con un partido menos, y podría superarlo en caso de ganar sus dos compromisos finales en la competencia.

Tabla de posiciones de la Saudi Pro League