Luego de sonar en River, Darwin Núñez vive su peor momento en Arabia y peligra su lugar en el Mundial 2026

Dos meses atrás, en el mundo River se llegó a especular y soñar con la posibilidad de que Darwin Núñez sea el nuevo dueño de la camiseta 9 y la referencia de ataque del equipo de Marcelo Gallardo. Según pudo saber BOLAVIP en aquel momento, las chances de que eso suceda eran escasas. Pero ahora la situación del delantero uruguayo es muy diferente a la de hace algunas semanas.

El Al Hilal, club al que Darwin llegó en agosto por más de 50 millones de euros, fichó a Karim Benzema, su nuevo centrodelantero estrella. Con ello, Darwin Núñez pasó a un segundo plano, en todo sentido. Y es que a pesar de haber sido titular hasta comienzos de febrero, ahora fue dejado fuera de la lista de la Saudi Pro League.

A Darwin lo dejaron fuera de la lista de inscriptos para la segunda mitad de la liga árabe. (Getty)

El motivo es el cupo extranjero en el fútbol árabe, que está capado en cinco futbolistas internacionales por club. Con la llegada de Kader Meïté y Saïmon Bouabré junto a Benzema, Darwin y Pablo Mari fueron los dos jugadores que no quedaron dentro de los inscriptos.

Darwin Núñez sólo jugaría un máximo de cinco partidos antes del Mundial 2026

A raíz de ello, y en caso de mantenerse como jugador de Al Hilal, el uruguayo apenas podría jugar unos cinco partidos -si el Al Hilal avanza- por la Champions Asiática. El club árabe ya se clasificó a octavos, donde tendrá partidos de ida y vuelta, mientras que cuartos, semis y final serán a partido único.

La situación es crítica para el futbolista que es la referencia de ataque de la Selección de Uruguay dirigida por Marcelo Bielsa, un entrenador reocnocido por exigir que sus jugadores den el máximo absoluto desde lo físico. La falta de minutos de Darwin en caso de quedarse en Arabia no sería lo ideal para ello.

La situación de Darwin Núñez, de cara al Mundial 2026, se vuelve complicada con este presente. (Getty)

El caso de Darwin Núñez será uno a seguir de cerca, ya que los únicos mercados abiertos de cierta lógica son los de Brasil y Uruguay, mientras que en el fútbol argentino también existe la posibilidad de fichar, siempre y cuando se venda un futbolista al extranjero.

En su paso por Al Hilal, Darwin Núñez registra 7 goles y 5 asistencias en 23 partidos, aunque acumula siete encuentros en los que no convierte.

