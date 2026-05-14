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Torneo Apertura

Se confirmaron los árbitros para las semifinales del Torneo Apertura 2026

Nicolás Ramírez y Nazareno Arasa serán los encargados de impartir justicia en River vs. Central y Argentinos vs. Belgrano.

Se confirmaron los árbitros para las semifinales del Torneo Apertura 2026
© Getty ImagesSe confirmaron los árbitros para las semifinales del Torneo Apertura 2026

La Liga Profesional confirmó las autoridades para las semifinales del Torneo Apertura 2026. Esta tarde, salió la designación de los árbitros para los encuentros que protagonizarán River y Rosario Central en el Monumental y Argentinos contra Belgrano en La Paternal.

El encargado de impartir justicia en Núñez será Nicolás Ramírez, quien ya cuenta con amplia experiencia en duelos de este calibre. Juan Pablo Belatti y Pablo González oficiarán de asistentes, mientras que Bruno Amiconi aparecerá como cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Silvio Trucco y Laura Fortunato.

Por el lado de Argentinos y Belgrano, el juez principal será Nazareno Arasa, que tendrá a Gabriel Chade y Cristian Navarro como jueces de línea. Andrés Gariano será el cuarto árbitro, mientras que en Ezeiza estará Lucas Novelli y Gastón Suárez comandarán el VAR.

Los árbitros de las semifinales

River – Rosario Central

  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
  • Árbitro asistente 2: Pablo González
  • Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
  • VAR: Silvio Trucco
  • AVAR: Laura Fortunato

Argentinos vs. Belgrano

  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
  • Árbitro asistente 2: Cristian Navarro
  • Cuarto árbitro: Andrés Gariano
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Gastón Suárez
Joaquín Alis
Joaquín Alis
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