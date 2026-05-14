Se confirmaron los árbitros para las semifinales del Torneo Apertura 2026

Nicolás Ramírez y Nazareno Arasa serán los encargados de impartir justicia en River vs. Central y Argentinos vs. Belgrano.

La Liga Profesional confirmó las autoridades para las semifinales del Torneo Apertura 2026. Esta tarde, salió la designación de los árbitros para los encuentros que protagonizarán River y Rosario Central en el Monumental y Argentinos contra Belgrano en La Paternal.

El encargado de impartir justicia en Núñez será Nicolás Ramírez, quien ya cuenta con amplia experiencia en duelos de este calibre. Juan Pablo Belatti y Pablo González oficiarán de asistentes, mientras que Bruno Amiconi aparecerá como cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Silvio Trucco y Laura Fortunato.

Por el lado de Argentinos y Belgrano, el juez principal será Nazareno Arasa, que tendrá a Gabriel Chade y Cristian Navarro como jueces de línea. Andrés Gariano será el cuarto árbitro, mientras que en Ezeiza estará Lucas Novelli y Gastón Suárez comandarán el VAR.

Los árbitros de las semifinales

River – Rosario Central

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Laura Fortunato

Argentinos vs. Belgrano