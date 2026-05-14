Boca hoy: Conmebol designó el árbitro ante Cruzeiro, mercado de pases y más

Boca ya posó sus ojos en el enfrentamiento ante Cruzeiro por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, que será el próximo martes 19 a partir de las 21:30 horas en La Bombonera. En ese sentido, Claudio Úbeda empieza a definir todos los detalles de cara al compromiso estelar.

El árbitro de Boca – Cruzeiro

Boca Juniors se prepara para una nueva prueba en la Copa Libertadores 2026. El elenco comandado por Claudio Úbeda recibirá el próximo martes 19 de mayo a Cruzeiro en La Bombonera por la Fecha 5 de la fase de grupos. Aunque el equipo llega golpeado, aún depende de sí mismo.

En medio de los trabajos de preparación, el Xeneize se enteró que CONMEBOL designó a Jesús Valenzuela como el árbitro para el enfrentamiento de la segunda ronda ante los brasileños. El venezolano de 42 años volverá a dirigir en un Boca vs. Cruzeiro.

Jesús Valenzuela, árbitro venezolano. (Getty Images)

Cuándo arranca el mercado de pases

El Torneo Apertura todavía está en marcha, pero el mercado de pases ya está en boca de todos los hinchas del fútbol argentino. Atrás quedaron los tiempos donde se esperaba el cierre de la competencia para ir en búsqueda de refuerzos. En Boca sueñan con Dybala, pero los 29 equipos restantes de Primera División también tienen el foco puesto en algunos futbolistas que interesan.

La gran final del Torneo Apertura será el domingo 24 de mayo, pero increíblemente la ventana de traspasos de cara al segundo semestre iniciará recién el 9 de julio, según informa el sitio web oficial de la FIFA. La duración de la ventana será hasta el 2 de septiembre.

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Paulo Dybala define su futuro.

Cruzeiro ganó y llega en buena racha

En el marco de la revancha de los 16avos de final de la Copa de Brasil, en el Estádio Governador Magalhães Pinto, Cruzeiro le ganó 1 a 0 a Goiás con gol de Kaio Jorge de penal y de esta manera clasificó a los 8vos de final del certamen tras quedarse con el global de la serie por 3 a 2.

Gracias a este triunfo, el elenco comandado por Artur Jorge llega enfilado de cara al duelo contra Boca en La Bombonera del próximo martes 19 de mayo, en el que ya podría encaminar su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Conmebol Libertadores.

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