Ante este escenario, la posibilidad de que el volante de la Selección Argentina se ponga la camiseta del Millonario es cada vez más remota.

River inició una fuerte renovación en su plantel profesional como consecuencia de su flojo rendimiento y de sus resultados adversos en el primer semestre del año. Como consecuencia de ello, una porción importante de jugadores comenzó a integrar la lista negra del club, mientras que se activó el plan para buscar refuerzos de jerarquía.

Así las cosas, el Millonario no demoró en finiquitar los desembarcos de Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri. Pero, lejos de conformarse con ello, fue a la carga por otros futbolistas de la talla de Ángel Correa y Thiago Almada, entre otros. Sin embargo, el panorama con respecto al último de los mencionados es cada vez más complejo.

Sucede que, más allá de las diferencias que se presentaron desde el inicio con Atlético de Madrid y con el propio jugador de la Selección Argentina, en las últimas horas, a River, le surgió un competidor de sumo peso. Por ende, salvo algún imprevisto, luce realmente complejo que Almada pueda ponerse a las órdenes de Eduardo Coudet.

Es que Al-Ahli, equipo de la máxima categoría del fútbol de Arabia Saudita, le hizo llegar a Almada un ofrecimiento que se traduce en los 30 millones de dólares por la totalidad de la ficha del volante ofensivo surgido de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield y con pasado también en Atlanta United, Botafogo y Olympique de Lyon.

Thiago Almada va por su segundo Mundial. (Foto: Getty)

No es un detalle menor que la oferta por el futbolista de 25 años de edad es solamente verbal y con el jugador y no habrá una definición al respecto hasta que culmine la participación de Almada en el Mundial 2026. Por ende, habrá que esperar para saber si esta opción para el futuro del oriundo de Ciudadela, provincia de Buenos Aires, es viable.

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Paralelamente, la idea de la institución de Medio Oriente es poner sobre la mesa un contrato por tres años para el 17 veces internacional con la Selección Argentina. Lógicamente, y, si bien no trascendieron los números del potencial vínculo de Almada en Arabia Saudita, los mismos serían completamente superadores.

La temporada de Thiago Almada

En Atlético de Madrid y durante la última temporada, Thiago Almada vio acción en 40 partidos de carácter oficial, cosechando 4 goles y aportando 3 asistencias. No ganó ningún título.

DATOS CLAVE

Thiago Almada recibió una oferta de 30 millones de dólares de Al-Ahli.

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40 partidos oficiales disputó el futbolista en la temporada con Atlético de Madrid.