Thiago Almada se aleja del Atlético de Madrid, pero su destino no sería River

Las cosas no salieron como Thiago Almada planificaba. A mediados del 2025 arribó al Atlético de Madrid con la ilusión de asentarse en Europa, ganar algún título y consolidarse como una alternativa sólida en el ataque de la Selección Argentina para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Sin embargo, la temporada no solo que no fue buena, sino que el Colchonero, a raíz de sus bajos rendimientos, decidió abrirse para recibir ofertas en el mercado de pases post Mundial. E incluso en la Scaloneta arrancó como titular (básicamente porque en 2025 fue una de los puntos más altos), pero poco a poco fue perdiendo protagonismo.

Con este panorama en el que la reputación de Thiago Almada descendió categóritcamente, su círculo cercan busca opciones para lo que será su segundo semestre del 2026. Y en ese sentido, el que sonó fuerte fue River, que ya tiene abrochado a Ángel Correa y quiere ver si puede arrimar otra alternativa en la ofensiva como el ex Vélez.

No obstante, de acuerdo a ESPN, el Monumental no sería el destino de Thiago Almada, por lo menos, en lo inmediato. El que estaría sumamente interesado y ya en conversaciones con el Atlético de Madrid para ejecutar la operación, en principio por un préstamo, es Flamengo, que pretende fortalecerse en el vigente libro de pases para ir nuevamente por la Copa Libertadores.

Thiago Almada en el partido frente a Argelia por el Mundial 2026. Getty Images.

Los números de Thiago Almada en la temporada que lo hicieron ver prescindible en el Atlético de Madrid

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Thiago Almada disputó 1704 minutos en toda la temporada con el Atlético de Madrid, repartidos en 40 encuentros entre LaLiga, Copa del Rey, Supercopa de España y la UEFA Champions League. En total, serían algo más de 18 partidos completos. Solo registró 4 tantos y 2 asistencias, además de una expulsión directa.

Por otra parte, en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con la Selección Argentina acumuló 243 minutos en cancha. Fue titular ante Argelia y Austria por la fase de grupos y ya después ingresó para algunos instantes frente a Jordania (tercera fecha de la primera ronda), Cabo Verde en 16vos de Final y Suiza en Cuartos. No participó ante Egipto en Octavos, Inglaterra en Semis ni vs. España en la Final.

En síntesis

Thiago Almada arribó al Atlético de Madrid a mediados del año 2025.

arribó al Atlético de Madrid a mediados del año 2025. River Plate se interesó en Thiago Almada tras asegurar a Ángel Correa.

se interesó en Thiago Almada tras asegurar a Ángel Correa. Flamengo negocia un préstamo por Thiago Almada con el Atlético, según ESPN.