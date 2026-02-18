Disputó 232 partidos en Manchester United, jugó un Mundial y puede ser refuerzo del equipo más aislado del Brasileirao

De un tiempo a esta parte, el fútbol de Brasil ha empezado a traer figuras internacionales, con pasado en las grandes ligas europeas. Nombres como Neymar, Lucas Paquetá, John Arias, Memphis Depay, Yannick Bolasie o Martin Braithwaite son apenas unos de los pocos que tuvieron su paso por los mejores equipos de mundo que hoy juegan en el Brasileirao. Y pronto podría unirse uno más.

Surgido de las inferiores del Manchester United, con el que jugó 232 partidos oficiales, quien está en conversaciones con un club brasileño es Jesse Lingard. El mediapunta de 33 años pasó las últimas dos temporadas en el fútbol de Corea del Sur tras algunos escándalos que lo hicieron abandonar la Premier League, donde también vistió las camisetas de West Ham United y Nottingham Forest.

Lingard fue titular indiscutido con Inglaterra en Rusia 2018. (Getty)

Lingard, que disputó el Mundial 2018 con Inglaterra, en el que llegó a disputar seis de los siete partidos que jugó Inglaterra, está en conversaciones con el Remo, equipo recién ascendido a la primera divisón del fútbol de Brasil. Remo es el club más al norte de todo el Brasileirao, y también el más aislado geográficamente, ubicado en la ciudad de Belém. Para poner en contexto, se encuentra a más de 3000 kilómetros de Rio De Janeiro y 2800 de Sao Paulo.

De acuerdo a lo informado por el portal local Globo, “la oferta está sobre la mesa y avanza hacia un acuerdo” entre Lingard y el club norteño. “Las negociaciones llevan varias semanas en curso. En los últimos días, han avanzado, con buenas posibilidades de que el jugador firme un contrato con el club para lo que resta de temporada”, aseguraron.

El ex ’10’ del Manchester United jugó en el FC Seoul las últimas dos temporadas. (Getty)

Publicidad

Publicidad

El mercado de pases en Brasil cierra el 3 de marzo, por lo que todavía hay dos semanas para completar el traspaso y que el club Remo de el golpe con el fichaje de este ex Manchester United.

En síntesis