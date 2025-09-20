Es tendencia:
Con Mastantuono y Lamine Yamal incluidos, las 10 figuras juveniles que no estarán en el Mundial Sub-20

Este sábado 27 de septiembre empieza la Copa del Mundo juvenil en Chile y hay grandes ausencias por distintos motivos.

Por Nahuel De Hoz

Franco Mastantuono y Lamine Yamal, en la Selección de Argentina y de España.
Falta solamente una semana para que comience la Copa del Mundo Sub-20 y las selecciones empiezan a ultimar detalles para dar inicio a una nueva edición del certamen más importante del planeta a nivel juveniles. Sin embargo, tal como ocurre siempre, hay algunos futbolistas muy destacados que no estarán presentes como los casos de Lamine Yamal y Franco Mastantuono.

El caso del crack español que deslumbra a todos en Barcelona, será la principal ausencia de la competición porque es la máxima figura de su equipo y el principal emblema de la Mayor de su país, por lo que no forma parte de las categorías menores. Por otro lado, el argentino de Real Madrid ya se consolidó del todo en la Selección Argentina y hasta supo portar la ’10’ de Lionel Messi.

Sin embargo, hay otras figuras que tampoco estarán en el Mundial Sub-20. El caso de Désiré Doué es uno de los más relevantes y ocurre lo mismo: es una fija de Francia, debido a su impresionante calidad y presente futbolístico. De la misma manera que se convirtió en una de las grandes estrellas de París Saint-Germain, lo propio hizo con el combinado nacional de su nación.

Désiré Doué, delantero de París Saint-Germain y Francia.

Hay otras tres bajas que llaman la atención: Endrick, Estevao y Vitor Roque. El de Real Madrid hace tiempo que forma parte del seleccionado principal de Brasil y el actual Chelsea también empezó a dar sus primeros pasos en la Mayor de su país, por lo que ya no son calificados como juveniles. El goleador de Palmeiras está en plena definición de la Copa Libertadores y es por eso que no se unió.

Los siguientes lugares en la lista corresponden a otros dos europeos: Pau Cubarsí y Dean Huijsen. Ambos zagueros central son piezas claves de Barcelona y Real Madrid, pero también lo son en España. Para completar el ranking, hay dos argentinos: Aaron Anselmino y Claudio Echeverri. El ex Boca que dejó Chelsea para pasar a Borussia Dortmund y el ex River que ahora pertenece a Bayer Leverkusen, son de las principales ausencias.

  1. Lamine Yamal (España)
  2. Franco Mastantuono (Argentina)
  3. Désiré Doué (Francia)
  4. Endrick (Brasil)
  5. Vitor Roque (Brasil)
  6. Estevao (Brasil)
  7. Pau Cubarsí (España)
  8. Dean Huijsen (España)
  9. Aaron Anselmino (Argentina)
  10. Claudio Echeverri (Argentina)
Endrick, tras convertir un gol en un amistoso entre Brasil e Inglaterra. (Getty Images)

Cuándo y cómo se juega el Mundial Sub-20

Este sábado 27 de septiembre comienza la Copa del Mundo Sub-20 que se disputa en Chile y tiene como fecha de finalización el domingo 19 de octubre. La primera ronda del certamen se divide en 6 grupos de 4 países, que da un total de 24 participantes. Luego se disputan los octavos de final, cuartos de final, la semifinal y la gran final para determinar al campeón del Mundial.

