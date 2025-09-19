Le ganó un Mundial a Argentina pero sufrió a Messi, lo dirigieron Guardiola y Ancelotti y hoy anunció su retiro en una liga insólita

Uno de los defensores más relevantes de las últimas décadas, se despidió del fútbol. Jerome Boateng anunció su retiro a los 37 años, luego de realizar una exitosa carrera como profesional en la que conquistó un total de 28 títulos y entre los que destacan dos UEFA Champions League y el mítico Mundial de 2014. Además, fue uno de los grandes rivales de Lionel Messi en el campo de juego.

Ya lejos de los gigantes de Europa, el defensor alemán decidió colgar los botines luego de que haya finalizado su contrato con Linz de Austria hace tan solo unas semanas. Por falta de ambición personal y otro poco sin ofertas que lo motiven, el zaguero central resolvió ponerle punto final a su participación en el verde césped y a partir de ahora pasó al equipo de los ex jugadores.

Lo cierto es que Boateng se consolidó como uno de los futbolistas más ganadores de la historia, debido a la constantes consagraciones que tuvo con la camiseta de Bayern Múnich. Es que con los Bávaros sumó 25 trofeos, siendo 19 de ellos domésticos y entre los 6 restantes se encuentran: dos Champions League, dos Supercopas de Europa y otro par de Mundial de Clubes.

Jerome Boateng, durante su etapa en Bayern Múnich, con la UEFA Champions League 2020. (Getty Images)

El oriundo de Berlín no solo brilló con el gigante europeo, sino que además ganó la Copa del Mundo 2014 con Alemania. En dicho certamen, fue titular en la final donde venció a la Selección Argentina por 2-1 en el alargue con el todavía recordado gol de Mario Gotze que liquidó la historia. Enfrente se encontraba uno de sus principales rivales que le otorgó el fútbol: Lionel Messi…

Además de haberlo marcado durante buena parte de aquella final, donde hasta fue espectador de lujo de un mano a mano que malogró el astro albiceleste, también lo enfrentó en reiteradas ocasiones. Es que en años anteriores, los constantes cruces entre Barcelona y Bayern Múnich por distintas rondas de la UEFA Champions League eran prácticamente moneda corriente.

Publicidad

Publicidad

Fue así como Boateng fue partícipe directo de una de las jugadas más recordadas de Messi a lo largo de toda su carrera. En 2015 y por la competición más importante de Europa, el crack rosarino gambeteó al defensor alemán, lo dejó tirado en el césped y la picó ante la salida de Manuel Neuer, marcando así uno de los mejores goles que convirtió el astro argentino.

Tweet placeholder

Tras su debut profesional en Hertha Berlín, el zaguero pasó a Hamburgo dentro de Alemania. Luego dio el salto a Manchester City pero rápidamente emigró al Bayern Múnich en 2011, donde pasó la mayoría de su carrera y alcanzó la gloria. A mediados de 2021 se fue a Lyon y tuvo una breve estadía en Salernitana, hasta que llegó a Linz de Austria, donde disputó sus últimos partidos y ahora se retiró.

Publicidad

Publicidad

ver también Chelsea lo pagó 100 millones, dejó el fútbol tras un doping positivo y sueña con estar en los Juegos Olímpicos 2028 en otro deporte