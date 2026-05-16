Cristiano Ronaldo sigue sin ganar títulos en Arabia: Al Nassr perdió la final de la Champions League ante Gamba Osaka

Este sábado, Al Nassr perdió la final de la Champions League II de Asia por 1-0 ante Gamba Osaka. En un partidazo apasionante, el elenco japonés se impuso por la mínima gracias al gol de Deniz Hummet en el primer tiempo y luego solo aguantó la ventaja. Pese a intentar incansablemente, Cristiano Ronaldo sigue sin ganar un título desde que emigró al exótico destino de Arabia Saudita.

El conjunto de Medio Oriente no pudo aprovechar la chance inmejorable de conquistar el certamen continental en un encuentro único contra los nipones, que se disputó en el estadio Al-Awwal Park de Riad, en la capital de su propio país. Así las cosas, el Bicho estiró su sequía sin trofeos, ya que desde su arribo en enero de 2023 todavía no levantó ninguna copa con el equipo amarillo.

¡¡POR AHORA, AL BICHO NO SE LE DA!! ¡OTRA FINAL PERDIDA PARA CR7 EN AL NASSR!



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Lo cierto es que Al Nassr cayó por 1-0 ante Gamba Osaka en la final de la Champions League II. De esta manera, es el sexto subcampeonato consecutivo de Ronaldo, desde su llegada a Medio Oriente hace exactamente 3 años y medio. Dos de ellos fueron por la Saudi Pro League, uno por la Copa del Rey, otras dos por la Supercopa de Arabia Saudita y ahora esta nueva definición.

A pesar de las múltiples ocasiones generadas para igualar la historia, CR7 no pudo marcar ni asistir en el último tramo del compromiso. De hecho, la chance más clara la tuvo su compatriota, ya que Joao Félix tuvo un disparo en el palo. Además, el ex Atlético de Madrid malogró otro mano a mano ante la rápida salida del arquero de Gamba Osaka, ya sobre el final del cotejo.

Cristiano Ronaldo, astro portugués de Al Nassr. (Getty Images)

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Al Nassr, a un paso de ser campeón de Arabia Saudita

Luego de que este sábado se haya completado la jornada doméstica, todo se definirá en la última fecha. El próximo jueves, Al Nassr enfrenta a Demac, al mismo tiempo que Al Hilal visita a Al Fayha para dar a conocer al nuevo dueño del trofeo local. En ese sentido, los de Cristiano Ronaldo tienen dos puntos de ventaja, por lo que dependen de sí mismos para ser campeones de la Saudi Pro League.

Cristiano Ronaldo se perdió de ganar un récord histórico

Esto se debe a que Cristiano lleva 26 goles en el campeonato doméstico, ocupando el tercer lugar en la tabla de goleadores de Arabia Saudita. Sin embargo, Ivan Toney tiene 31 anotaciones, liderando el ranking de killers, mientras que Julián Quiñones lleva 30 tantos. Así las cosas, el delantero de Al Ahli pelea cabeza a cabeza con el de Al Qadsiah por el logro individual.