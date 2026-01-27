Boca presentó a Santiago Ascacibar y Ángel Romero como refuerzos: “La Copa Libertadores es el anhelo”

En las últimas horas del mercado de pases, Boca Juniors cerró sus primeras dos incorporaciones para el 2026. Ángel Romero y Santiago Ascacibar son las caras nuevas en el plantel de Claudio Úbeda para la lucha por el Torneo Apertura y la Copa Libertadores en este semestre.

Los refuerzos del Xeneize se hicieron este martes por la mañana la revisión médica y, por la tarde, fueron oficializados como incorporaciones para el club de la Ribera. Posteriormente, brindaron una conferencia de prensa junto a Juan Román Riquelme, presidente de la institución.

El mandatario compartió su felicidad por presentar a los nuevos futbolistas y, posteriormente, les entregó sus nuevas camisetas. El paraguayo llevará la 29, mientras que el mediocampista utilizará la 25.

Ascacíbar reveló que River fue una posibilidad rechazada por él: “A River no quería ir. Fue lo que le planteé a mis agentes, porque quería jugar en Boca”. Y se refirió a su sueño de vestir la azul y oro: “Estaba en mi sueño desde chiquito poder vestir esta camiseta. Hoy poder cumplirlo me llena de felicidad, para mi familia también. Ahora, a agarrar esta oportunidad linda que te da este club, que es inmenso”.

El Ruso también se refirió al regreso del club al máximo certamen de CONMEBOL: “Está ese anhelo personal de ir a buscar la Copa Libertadores. Todas las competencias hay que jugarlas como te demuestra esta institución, que es ganando. Para eso tenemos que trabajar en el día a día y eso nos va a poder dar los títulos”.

Ángel Romero continúa el legado de su hermano Óscar

“Óscar ya lo hizo hace poquitos años. Me faltaba a mí disfrutar este momento. Fue en el 2007 cuando vinimos a probarnos a Boca. Pasamos la prueba, pero no pudimos fichar porque mi madre no podía venir a vivir con nosotros en Argentina. Fue una lástima porque tenía muchas ganas. Era el año donde Boca salió campeón de la Libertadores. Fuimos pasapelotas. Queríamos vivir juntos esa experiencia. A mí me toca de grande disfrutarlo”, recordó el delantero.

Y se refirió a las posiciones en las que se siente más cómodo, aunque se mostró abierto a escuchar indicaciones de Claudio Úbeda: “Me siento cómodo dentro de la cancha, je. Me ha tocado jugar en varias posiciones, en la selección también. En los últimos años, en Corinthians, estuve jugando como falso 9, como segunda punta, acompañando al 9. Es donde me siento más cómodo. Vengo para ayudar en donde me toque jugar”.

Boca enfrenta a Estudiantes este miércoles

El Xeneize y el Pincha se verán las caras este domingo en La Plata desde las 22.15 en el marco de la Fecha 2 del Torneo Apertura 2026. Todo indica que los refuerzos no formarán parte de los convocados por Claudio Úbeda tras su primera práctica en el club.

