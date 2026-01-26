Franco Mastantuono reveló por qué dejó River y se fue a Real Madrid: “No dudé nunca”

Después de su tremenda irrupción que maravilló a todo el fútbol argentino, poco duró en el país. A mediados de 2025, Franco Mastantuono se convirtió en nuevo refuerzo de Real Madrid, quedándose así con el principal talento que surgió de las divisiones inferiores de River. Y a 6 meses de su arribo a Europa, rompió el silencio para hablar sobre su salida que generó polémica con los hinchas.

Su impresionante nivel, aún siendo menor de edad, impactó tan fuerte que derivó en una transferencia récord para Argentina. Aunque debió esperar hasta agosto para que cumpla los 18 años, finalmente el conjunto merengue desembolsó 45 millones de euros para adueñarse de uno de los jugadores más prometedores del planeta y que era pretendido por otros gigantes del Viejo Continente.

Lo cierto es que este lunes brindó una entrevista exclusiva con DSports, donde hizo referencia a aquel entonces. “No dudé nunca de venir a Real Madrid“, sentenció Mastantuono en primera instancia, dando a entender cuál era su prioridad en el momento. “Era mi sueño y me guie por eso. Fue una decisión difícil, pero estoy muy contento“, añadió inmediatamente después.

Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, delanteros de Real Madrid. (Getty Images)

Pocos segundos más tarde, aportó nuevos detalles. “Se dio una situación muy difícil“, volvió a insistir antes de argumentar su dilema interno. “Por un lado está el amor de chico, por haberme criado en River que me dio de comer desde los 13 años, pero por otro lado era la oportunidad de mi vida para venir a Real Madrid“, dio en forma de justificación sobre la resolución que tomó.

Sin embargo, se tomó unos segundos para analizar las consecuencias que generó su salida, principalmente por las críticas que recibió de los fanáticos del Millonario. “Entiendo el enojo de algunos hinchas cuando me fui de River, no les gustó“, manifestó Franco. “Los entiendo perfectamente porque quieren que a River le vaya bien“, agregó sobre aquel suceso que debió atravesar.

En la misma línea que lo ya mencionado, Mastantuono volvió a hacer hincapié en lo anterior y amplió su discurso al respecto. “Para mí el sueño más grande era jugar en River“, aclaró primero. “Cuando debuto, empiezo a soñar más en grande y Real Madrid lo veía más cerca“, confesó después. “Es el sueño de cualquier jugador poder llegar al club más grande del mundo“, culminó.

