No hay que depositar esperanzas desmedidas en Nico Paz: de cara al Mundial, es el Messi de Alemania 2006

Hay mucha gente esperando demasiado el volante de Como. Es muy talentoso, pero no lo veo marcando grandes diferencias en la Copa del Mundo.

Está todo sobre rieles. Nico Paz se está recuperando de ese golpazo que sufrió por parte de Valentini, del cual quedó con un hematoma importante. Algunos decían que era muscular, otros que era algo óseo. La realidad es que sintió dolor, descansó y no fue forzado en el último partido del Como, donde su equipo se jugaba las aspiraciones de clasificar a la Champions League.

Es que el pibe decidió descansar y hacerles caso a los médicos de AFA, pensando en poder representar a la Selección Argentina en el Mundial 2026. Los médicos le dijeron: “Escuchame, si te vuelven a pegar en esa zona, corrés riesgo de quedarte afuera”. Bueno, entonces él le dijo a Cesc Fábregas que no podía jugar.

Por eso, Nico Paz se quedó descansando. Y me parece que hizo bien, porque forzarlo en una última fecha de Serie A me parecía una decisión un tanto boluda, más allá de la importancia de un partido que Como termina ganando con mucha facilidad.

Hay que esperar, pero Nico Paz está bien. De todas maneras, yo noto que mucha gente está depositando en él esperanzas desmedidas. A ver, yo soy muy fan del chico, es un pibe que hace varias temporadas que lo venimos siguiendo y haciendo hincapié en que es un escándalo si no iba a la Copa del Mundo, pero me parece que están depositando esperanzas que no son reales.

Nico Paz no jugó el último partido de la temporada para llegar bien al Mundial. (Foto: Getty)

Nico Paz no llega para irrumpir como titular, como un jugador que va a cambiar el Mundial de la Selección Argentina, aunque ojalá que así sea. Sería una sorpresa. La verdad que, por ejemplo, él va en el rol de Thiago Almada en Qatar 2022. Un chico joven, con pocos minutos.

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Inclusive, se puede trazar un paralelismo entre este Nico Paz y el Lionel Messi de Alemania 2006, ese que desequilibró pero que no terminó entrando en el partido decisivo por los cuartos de final, en el que los de José Néstor Pekerman se quedaron afuera por penales.

Me parece que, por la manera de jugar de Nico Paz en el Como de Italia, es un futbolista que necesita la manija del equipo. Y, para ser la manija del equipo, vos necesitás tiempo, entendimiento y paciencia. Esto un Mundial no te lo da. Para irrumpir en un Mundial, vos tenés que ser de esos jugadores que tienen un dejo de inconsciencia, que no necesitan contextos para poder brillar.

Nico Paz necesita paciencia, tiempo, entender a sus compañeros, agarrar la manija del equipo, ser él quien lidere. Y eso ni siquiera el Como se lo da todos los partidos. Así que imaginate la Selección Argentina. Yo, en él, depositaría unas justas esperanzas. Es diferencial, pero no le pido que lo sea en el Mundial.