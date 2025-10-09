En medio de los rumores de una pelea con Vinícius en Real Madrid, Mbappé rompió el silencio: “Lo normalizo”

Los rumores sobre un conflicto entre Kylian Mbappé y Vinícius Júnior ya están instalados en el ambiente. El hecho de ser las dos máximas figuras de Real Madrid los posiciona en el centro de la escena y deben lidiar con un sinfín de problemas, además de sus propios egos. Sin embargo, uno de los protagonistas decidió romper el silencio y ponerle punto final a las diversas versiones.

El extremo brasileño era la gran estrella del conjunto merengue, venía de ser el jugador más decisivo de su equipo y estuvo muy cerca de ganar el Balón de Oro 2024. En ese contexto, el delantero francés arribó a la institución en condición de libre para cumplir el sueño de vestir la camiseta del dueño de la UEFA Champions League y jerarquizar aún más el plantel de verdadera elite.

Lo cierto es que el mismo Mbappé se encargó de referirse a esta situación que mantiene en vilo al ambiente del fútbol. En cuanto a una pelea con Vinícius, el ex París Saint-Germain no tardó en expresarse y manifestó: “Lo normalizo porque, si llega a surgir un problema grave, que espero que no pase, se lo diré y la gente lo sabrá. Ahora, no hay ningún conflicto”.

Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, delanteros estrellas de Real Madrid.

Después de dejar en claro cuál es la situación actual, el campeón del mundo con la Selección de Francia en el Mundial 2018, siguió: “Dos jugadores famosos en el mismo equipo venden mucho papel, pero tengo una relación excelente con Vinícius”. Incluso, segundos más tarde, sobre su compañero de equipo añadió: “Es un jugador extraordinario y una persona increíble”.

En cuanto a lo que pueden conseguir ambos atacantes dentro del campo de juego y en favor de Real Madrid, Kylian hizo mención a dónde debe estar dirigida la energía de ellos como principales emblemas y referentes del vestuario. “Si queremos ganar, tenemos que dar lo mejor de nosotros y aportar al equipo en su totalidad”, sentenció el surgido de las inferiores de AS Mónaco.

Para culminar con la aclaración en la entrevista exclusiva que brindó con Movistar+, Mbappé volvió a hacer referencia a su vínculo con Vinícius y terminar de despejar las dudas instaladas. “Es normal, sabemos que la gente va a hablar de nosotros por todo; es la vida de un futbolista famoso, de un jugador del Real Madrid”, cerró la comunicación el astro de Francia.

Mbappé y Vinicius, una dupla que busca seguir siendo decisiva.

Los números de Mbappé y Vinícius en esta temporada

En el inicio de esta temporada 2025/26, ambos delanteros de Real Madrid tuvieron un buen arranque, aunque uno de ellos se impone sobre el otro. Kylian Mbappé disputó 10 partidos, convirtió 14 goles y brindó 2 asistencias a sus compañeros, mientras que Vinícius Júnior jugó 10 encuentros, anotó 5 tantos y repartió 4 habilitaciones.

