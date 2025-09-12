Es tendencia:
Equi Fernández debutó en Bayer Leverkusen con expulsión pero se ganó los elogios de los hinchas de Boca y la Selección: “Una pena”

El surgido de las divisiones inferiores de Boca hizo su estreno en Alemania y los fanáticos llenaron de elogios las redes sociales.

Nahuel De Hoz

Ezequiel Fernández, ex jugador de Boca y actual Bayer Leverkusen.
Este viernes y por la tercera jornada de la Bundesliga, Ezequiel Fernández hizo su debut absoluto con la camiseta de Bayer Leverkusen en el encuentro ante Eintracht Frankfurt. Con el resultado a favor por la mínima pero en inferioridad numérica, el ex Boca saltó al campo de juego para reacomodar la mitad de la cancha del conjunto que consiguió su primera victoria por 3-1.

En el minuto 60 e inmediatamente después de la expulsión de Robert Andrich, Equi ingresó y disputó sus primeros 30 minutos en Europa. Pese al contexto, el volante ya empezó a demostrar sus excelentes condiciones técnicas y manejó los tiempos en el tiempo que pudo estar sobre el césped, ya que su debut se vio manchado por una insólita decisión del árbitro del encuentro.

Es que pocos minutos después de entrar, Fernández fue amonestado por una muy leve protesta. Luego, con el tiempo regular cumplido y mientras se jugaba el adicional, Equi fue expulsado por doble tarjeta amarilla y levantó la polémica. Sin embargo, poco le importó a los hinchas en las redes sociales que siguieron elogiando lo hecho por el mediocampista que surgió de Boca Predio.

Para poner en números su desempeño individual en la media hora que estuvo en cancha, las estadísticas no mienten. El ex Al-Qadsiah de Arabia Saudita acumuló 6/8 pases precisos, 3/5 duelos ganados, 4 acciones defensivas exitosas y también aportó 2 recuperaciones, según informó DataRef, lo que deja en evidencia el impacto que tuvo en el equipo hasta la expulsión.

Entre las frases más destacadas que escribieron los simpatizantes, hay fuertes elogios al volante por su nivel y también algunos guiños para que sea parte de la Selección Argentina. “La primera amarilla no había sido y la segunda dudosa. Una pena, nos robaron el fútbol”, “pese a la roja fue el mejor de la cancha”, “el futuro 5 del Mundial 2026”, “revivió el fútbol”, fueron los más relevantes.

Las repercusiones de los hinchas sobre Equi Fernández

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

