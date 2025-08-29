Es hijo de un campeón del mundo, ya fue rival de Messi en la MLS y ahora lo será de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

No es fácil cargar con la mochila de ser hijo de un campeón del mundo. Ni en Argentina, ni en cualquier otro lugar del planeta donde haya futbolistas con ese privilegio. Con esa presión, Ramiro Enrique se las ha ingeniado de todos modos para construir su carrera profesional en ligas que, por una u otra razón, generan interés a nivel internacional.

Hijo de Héctor, más conocido como El Negro, quien conquistó con la Selección Argentina y junto a Diego Maradona el Mundial de México en 1986 y que también fue campeón de Copa Libertadores e Intercontinental con River el mismo año, siguió sus pasos en el fútbol pero se diferenció desde lo posicional, formándose como delantero en Banfield, club con el que debutó en Primera División a inicios de 2021.

Tras disputar con El Taladro un total de 73 partidos, en los que aportó 12 goles y 3 asistencias, en enero de 2023 fichó con el Orlando City de la MLS, clásico rival del Inter Miami de Lionel Messi, a quien se dio el lujo de enfrentar más de una vez en el fútbol de los Estados Unidos.

Enrique no tardó en convertirse en uno de los diez máximos artilleros en la historia de la franquicia, con 26 goles convertidos hasta la fecha. Pero tras la eliminación del equipo en las semifinales de la Leagues Cup, justamente a manos de Messi y compañía en un partido al que ingresó en el complemento, se resolvió su venta al fútbol de Arabia Saudita, donde ahora también se dará el privilegio de ser rival de Cristiano Ronaldo.

Ramiro Enrique es uno de los 10 máximos goleadores en la historia de Orlando City.

Según informó el periodista César Merlo, el Orlando City ya apalabró el acuerdo para transferir a Ramiro Enrique, que tenía contrato hasta diciembre, a Al Kholood por 3 millones de dólares y que el delantero firmará un vínculo de tres años con el equipo de la Pro League Saudí que viene de fichar también a Juan Pablo Cozzani, arquero que se coronó campeón con Platense del Apertura 2025 de la Copa de la Liga.

Inminente viaje a tierras árabes

Siempre según César Merlo, la venta de Ramiro Enrique al fútbol árabe ya es un hecho si se tiene en cuenta que el entrenador de Orlando City, el colombiano Óscar Pareja, ya decidió que no forme parte de la convocatoria para enfrentar a Los Angeles Galaxy este domingo, por el tercer puesto de la Leagues Cup.

El día que Ramiro Enrique le agradeció a Messi por el Mundial

Ramiro Enrique no pudo ver a su papá coronarse campeón del mundo junto a Diego Maradona en 1986, por lo que el conquistado en Qatar por el equipo de Scaloni fue el primero que pudo disfrutar como amante del fútbol. Ya en la MLS, recordó que le agradeció en cancha a Lionel Messi por haberle regalado ese privilegio no solo a él, sino a todos los argentinos.

“Le agradecí por todo lo que hizo por los argentinos, le dije que mi viejo le mandaba un saludo y después le pedí si me podía dar la camiseta y ya había cambiado con todos, así que él me dijo que me la guardaba para el próximo partido”, había contado en una entrevista con Infobae en 2023.

