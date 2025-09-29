Es llamado el ‘nuevo Lamine Yamal’, Chelsea lo pagó millones con 16 años y puede ser el próximo verdugo de Real Madrid

El ‘nuevo Lamine Yamal‘ ya tiene nombre y apellido: Dastán Satpáyev. El nacido en Kazajistán tiene apenas 17 años recién cumplidos y está llamado a ser una de las grandes joyas del fútbol durante los próximos años. Tal es su prometedora proyección que, pensando en el futuro, Chelsea lo pagó millones con solo 16 años y ahora puede convertirse en el nuevo verdugo de Real Madrid.

A principios de 2025 hizo su debut absoluto con Kairat Almaty y rápidamente se ganó un lugar en el plantel profesional a base de buenos rendimientos. Es considerado el mejor talento de toda la región postsoviética y destaca por su explosiva velocidad, un bajo centro de gravedad, fortaleza mental y una notable capacidad goleadora de cara al arco rival. Un verdadero delantero.

Lo cierto es que este martes 30 de septiembre, Satpáyev enfrentará a Real Madrid por la segunda fecha de la UEFA Champions League y tiene la oportunidad de brillar ante los ojos del mundo para terminar de dar a conocer su nombre dentro de la elite. A partir de las 13:45 horas de Argentina, el juvenil kazajo tiene una buena prueba para medirse contra grandes estrellas.

Dastán Satpáyev, futbolista kazajo de Kairat Almaty. (@d.satpayev)

El Lamine Yamal kazajo, comprado por Chelsea

Nació el 12 de agosto de 2008 en Almaty, la segunda ciudad más importante de Kazajistán. En febrero de 2025 debutó por la Supercopa y en marzo convirtió su primer tanto ante el Astaná. Su crecimiento fue tan veloz y exponencial que solamente unos días más tarde debutó en la selección de su país con 16 años en el encuentro frente a Curazao, donde disputó 45 minutos de juego.

Con el doblete que marcó el lunes pasado, se convirtió en el primer jugador menor de edad en la historia de Kazajistán en anotar más de 10 goles en una sola temporada. Como si eso no fuera suficiente para hacer valer su talento, ya lleva 11 anotaciones y está a solo dos de ser el máximo goleador de la liga, que Kairat Almaty buscará conquistar por segunda oportunidad consecutiva.

Publicidad

Publicidad

Por estos motivos, Chelsea desembolsó 4 millones de euros en febrero de este año, para sumar otro proyecto a largo plazo. Sin embargo, no podrá unirse a las filas de los Blues hasta que cumpla la mayoría de edad en agosto de 2026, debido al reglamento que impone la UEFA. A partir de esa fecha, dejará Kazajistán y continuará su carrera en Inglaterra, en el elenco gigante de Londres.

Dastán Satpáyev, futbolista kazajo de Kairat Almaty. (@d.satpayev)

Para tener mayor apreciación de esta joya que se está puliendo en Asia y próximamente lo hará en Europa, su propio entrenador lo elogió. “En los últimos seis meses ha progresado mucho, está demostrando con su juego que puede competir contra equipos de nivel europeo. Pronto lo veremos en los partidos con equipos top. Tiene un gran futuro”, manifestó Rafael Urazbakhtin.

Publicidad

Publicidad

ver también Indignación en España por la comparación entre Mastantuono y un histórico futbolista: “Real Madrid vive en un mundo paralelo”