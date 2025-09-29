Julián Álvarez, prioridad máxima para Barcelona: el plan maestro para sacar al delantero argentino de Atlético de Madrid

De más está decir que Julián Álvarez es uno de los mejores fichajes de los últimos años dentro de la elite. Ni bien llegó, empezó a devolver con goles cada parte la fuerte inversión que hizo Atlético de Madrid a mediados de 2024. Y como no podía ser de otra manera, por su increíble capacidad goleadora captó la atención de otros gigantes: Barcelona lo tiene como prioridad máxima.

Hace apenas poco más de un año, el conjunto colchonero desembolsó 75 millones de euros para comprarle el pase a Manchester City, a pedido exclusivo de Diego Simeone. No tardó en demostrar de qué estaba hecho y terminó su primera temporada con 29 goles y 8 asistencias, siendo que en la actual acumula 6 anotaciones en 7 partidos disputados. Cifras verdaderamente de elite.

Lo cierto es que, de cara al próximo verano europeo, Barcelona quiere comprarlo. En esta ocasión, no fue solicitado por el entrenador o el mánager, sino que se trata de una debilidad personal de Joan Laporta, el presidente de la institución blaugrana. Sin embargo, Julián tiene una cláusula de rescisión de 500 millones de euros y contrato con vigencia hasta el 30 de junio de 2030.

Lejos de buscar una salida sencilla, el mandatario sabe que tendría que afrontar una tratativa muy complicada. No solo eso, sino que la inversión sería realmente enorme y hasta podría convertirse en la venta más cara de la historia del fútbol. Es que, Barcelona cree que será difícil que Atlético de Madrid acepte negociar por menos de 200 millones de euros, según informó el medio español Sport.

Julián Álvarez, delantero argentino de Atlético de Madrid. (Getty Images)

Lewandowski y la masa salarial: las dos claves

Es una realidad que Barcelona atraviesa un gran desafío para contratar jugadores de jerarquía por su débil economía. Por eso, para fichar futbolistas de este tipo, debe hacer una ingeniería financiera y esta vez no es la excepción. Con el objetivo de comprar a Julián Álvarez, el conjunto azulgrana ya planifica a futuro para ganar tiempo de maniobra y para negociar con uno de sus máximos rivales.

Lo cierto es que Robert Lewandowski sería la clave. Al delantero polaco se le termina el contrato a final de temporada, por lo que se liberará de 26 millones de euros del salario, más el ‘fair play’ por la amortización que suma otros 12,5 millones. En total, son 38,5 millones de euros que Barcelona tendrá a disposición para afrontar su sueldo e inscribirlo con todo en regla.

Además, hay que destacar que su propio representante se mostró abierto a un cambio de club en el mercado de pases de mediados de 2026. Lejos de esquivar la pregunta, Fernando Hidalgo manifestó: “Veremos cómo es la negociación. El fútbol es muy cambiante. Se tendrán que comunicar con el club, que evaluará la situación, y ahí será una negociación entre las tres partes”.

