Indignación en España por la comparación entre Mastantuono y un histórico futbolista: “Real Madrid vive en un mundo paralelo”

Después de un inicio espectacular de temporada por el ámbito doméstico, Real Madrid perdió 5-2 ante Atlético de Madrid y significó un golpe enorme. Esta dura derrota contra el rival de toda la vida, reavivó buena parte de las críticas que venían escondiéndose detrás de las victorias que se acumulaban en LaLiga y ahora salieron a la luz. ¿Uno de los apuntados? Franco Mastantuono.

El juvenil de apenas 18 años está dando sus primeros pasos en Europa tras haber llegado hace un puñado de semanas procedente de River. Aunque cuenta con el apoyo absoluto de Xabi Alonso, que incluso lo elogió en reiteradas ocasiones para demostrarle su confianza públicamente, ahora fue el foco de una contundente indignación mediática en España, que involucra a otro argentino.

Lo cierto es que el reconocido periodista español Santi Giménez dejó frases que generaron revuelo en su participación en El Sanedrín Canalla. En primer lugar, apuntó contra todas las partes que componen la institución pero con el objetivo puesto en el plantel. “Como están en el elogio permanente, Real Madrid vive en un mundo paralelo”, manifestó con mucha contundencia.

Inmediatamente después, hizo referencia al joven de la Selección Argentina y a la comparación que protagoniza con una verdadera leyenda del conjunto merengue y uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. “¡Se está comparando desde el principio a Mastantuono con Di Stéfano!”, expresó con un claro tono de queja mezclado con ironía por la insólita equiparación entre los albicelestes.

Franco Mastantuono y Kylian Mbappé, futbolistas de Real Madrid.

Exactamente en la misma línea que lo mencionado anteriormente, el comunicador amplió su discurso al respecto. Sacó al ex River del dilema pero utilizó otro ejemplo similar y sobre la comparación, añadió: “¡A Guler con Lamine Yamal!”. Luego, para que no haya dudas de su opinión sobre cada uno, se encargó de despejar dudas. “Todos son buenísimos eh”, aclaró.

También se tomó el tiempo para hacer un breve análisis sobre la pérdida de jerarquía que sufrió Real Madrid, en relación a los impactantes jugadores que tenía algunos pocos años atrás. “La plantilla, exceptuando a Mbappé, ha perdido con respecto a las de las Champions”, reveló en referencia a las notables figuras que lideraban con mucho éxito el vestuario merengue tiempo atrás.

De esta manera, Santi Giménez fue crítico con el presente futbolístico que atraviesa Real Madrid en el último tiempo, incluso más allá de algunos triunfos consecutivos que lo posicionaron de buena forma en el campeonato. Pero en su explicación, nombró a Mastantuono y la insólita comparación con Alfredo Di Stéfano, un prócer absoluto en la Casablanca y en la historia del fútbol.

