FIFA reveló las fechas y el formato de la Copa Intercontinental 2025: los equipos argentinos que podrían participar

En las últimas horas FIFA oficializó los horarios de los primeros partidos de la Copa Intercontinental 2025, certamen que junta a los seis equipos campeones de las distintas confederaciones del mundo y que espera por conocer al representante de Conmebol.

El partido inaugural será el 14 de septiembre, cuando Pyramids FC de Egipto, campeón de la Liga de Campeones de la CAF 2024/25, reciba en el Estadio 30 de Junio de El Cairo, a Auckland City, vencedor de la Liga de Campeones de la OFC 2025.

Quien resulte ganador de este duelo, avanzará a la final de la Copa África-Asia-Pacífico, en donde espera Al Ahli FC, ganador de la Liga de Campeones de la AFC 2024/25. Este duelo, está programado para el 23 de septiembre y se disputará en el Estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah.

El ganador de esta copa que consta de dos partidos, avanzará al cuarto encuentro de la Copa Intercontinental, en donde esperará por el ganador del Derbi de las Américas de la FIFA, llave que estará compuesta por Cruz Azul, campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, y el ganador de la Copa Libertadores 2025. Este Derbi será el miércoles 10 de diciembre, con estadio a confirmar.

El sábado 13 de diciembre se jugará el mencionado cuarto duelo del certamen, que será la Copa Challenger de la FIFA, por un lugar en la gran final. Los participantes de este partido serán el ganador de la Copa África-Asia-Pacífico y el vencedor del Derbi de las Américas.

Por último, el miércoles 17 de diciembre, el vencedor del partido 4 se medirá al París Saint-Germain, ganador de la Liga de Campeones de la UEFA 2024/25, en la final de la Copa Intercontinental. Cabe destacar que próximamente FIFA informará las sedes de los partidos restantes.

Publicidad

Publicidad

Los equipos argentinos que podrían participar de la Copa Intercontinental

Pensando en el representante de Conmebol en este certamen, hay cuatro equipos argentinos que podrían ocupar este lugar. Los mismos son Racing, Vélez, Estudiantes de La Plata y River, quienes se encuentran en los cuartos de final del certamen. La Academia se enfrentará al Fortín, el Pincha a Flamengo y el Millonario a Palmeiras.

Para que puedan estar presentes en esta competición, los equipos argentinos deberán quedarse con la Copa Conmebol Libertadores. Los mismos, tendrán que disputar cinco partidos para ganar este torneo.