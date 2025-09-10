Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Intercontinental

FIFA reveló las fechas y el formato de la Copa Intercontinental 2025: los equipos argentinos que podrían participar

En su página web, el ente organizador del certamen compartió el fixture con la fecha de los cinco partidos.

Por Marco D'arcangelo

El trofeo de la Copa Intercontinental.
© FIFAEl trofeo de la Copa Intercontinental.

En las últimas horas FIFA oficializó los horarios de los primeros partidos de la Copa Intercontinental 2025, certamen que junta a los seis equipos campeones de las distintas confederaciones del mundo y que espera por conocer al representante de Conmebol. 

El partido inaugural será el 14 de septiembre, cuando Pyramids FC de Egipto, campeón de la Liga de Campeones de la CAF 2024/25, reciba en el Estadio 30 de Junio de El Cairo, a Auckland City, vencedor de la Liga de Campeones de la OFC 2025. 

Quien resulte ganador de este duelo, avanzará a la final de la Copa África-Asia-Pacífico, en donde espera Al Ahli FC, ganador de la Liga de Campeones de la AFC 2024/25. Este duelo, está programado para el 23 de septiembre y se disputará en el Estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah.

El ganador de esta copa que consta de dos partidos, avanzará al cuarto encuentro de la Copa Intercontinental, en donde esperará por el ganador del Derbi de las Américas de la FIFA, llave que estará compuesta por Cruz Azul, campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, y el ganador de la Copa Libertadores 2025. Este Derbi será el miércoles 10 de diciembre, con estadio a confirmar.

El sábado 13 de diciembre se jugará el mencionado cuarto duelo del certamen, que será la Copa Challenger de la FIFA, por un lugar en la gran final. Los participantes de este partido serán el ganador de la Copa África-Asia-Pacífico y el vencedor del Derbi de las Américas. 

Por último, el miércoles 17 de diciembre, el vencedor del partido 4 se medirá al París Saint-Germain, ganador de la Liga de Campeones de la UEFA 2024/25, en la final de la Copa Intercontinental. Cabe destacar que próximamente FIFA informará las sedes de los partidos restantes. 

Publicidad

Los equipos argentinos que podrían participar de la Copa Intercontinental

Pensando en el representante de Conmebol en este certamen, hay cuatro equipos argentinos que podrían ocupar este lugar. Los mismos son Racing, Vélez, Estudiantes de La Plata y River, quienes se encuentran en los cuartos de final del certamen. La Academia se enfrentará al Fortín, el Pincha a Flamengo y el Millonario a Palmeiras. 

Para que puedan estar presentes en esta competición, los equipos argentinos deberán quedarse con la Copa Conmebol Libertadores. Los mismos, tendrán que disputar cinco partidos para ganar este torneo. 

¿Cuál es la diferencia entre la Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes?

ver también

¿Cuál es la diferencia entre la Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes?

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Ecuador siempre complica a Argentina y le hizo tener el peor partido del ciclo Scaloni a la Selección"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Así está River a 7 días de enfrentar a Palmeiras en la Copa Libertadores
River Plate

Así está River a 7 días de enfrentar a Palmeiras en la Copa Libertadores

Mientras el plantel de River cuesta 87 millones, esto vale el de Palmeiras
Copa Libertadores

Mientras el plantel de River cuesta 87 millones, esto vale el de Palmeiras

Los cambios en la lista de buena fe de River para la Copa Libertadores
River Plate

Los cambios en la lista de buena fe de River para la Copa Libertadores

Brey por Marchesín, el único cambio que habría ante Rosario Central
Boca Juniors

Brey por Marchesín, el único cambio que habría ante Rosario Central

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo