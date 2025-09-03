Ganó 15 títulos en el Manchester City de Guardiola, es compañero de Cristiano Ronaldo y se cayó su pase por decisión de FIFA

Cuando todos los caminos conducían la ansiada vuelta a casa, se cayó el pase de Aymeric Laporte. A través de un comunicado oficial, Athletic de Bilbao confirmó que la FIFA rechazó la tramitación del Certificado de Transferencia Internacional. Esto generó un fuerte impacto en Europa porque el conjunto vasco tenía todo acordado con el jugador y con Al Nassr para sellar el traspaso.

El defensor con un recordado pasado en Manchester City, donde conquistó 15 títulos, deberá continuar en Arabia Saudita por decisión del ente regulador. “La FIFA ha denegado la solicitud de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para obtener de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí el CTI, a fin de poder realizar la incorporación del jugador Laporte”, sostiene el documento.

De esta manera y a pesar de la voluntad de las tres partes involucradas, el anhelado regreso a la institución que lo vio nacer y lo formó en futbolista profesional, es un sueño fallido. Lo cierto es que el zaguero central continuará siendo compañero de Cristiano Ronaldo en Al Nassr, aunque buscaba volver al club de sus amores en busca de conseguir varios trofeos domésticos.

Aymeric Laporte junto a Cristiano Ronaldo en Al Nassr de Arabia Saudita. (Getty Images)

Siguiendo con el extenso y novedoso escrito que presentó el elenco del norte de la península ibérica, el texto en cuestión continuó: “El pasado 1 de septiembre y dentro del periodo de inscripción de jugadores habilitado por la normativa; Laporte, Al-Nassr y Athletic acordaron la transferencia del jugador, sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones”.

Luego, se encargaron de descartar un posible error administrativo propio y fue ahí cuando hicieron referencia a que subieron a tiempo la información correspondiente a la plataforma TMS de la FIFA. Ante ese dilema, Athletic Club expresó: “No pudo completarse en su totalidad en dicha fecha por razones ajenas a su voluntad y por factores externos fuera de su control“.

Publicidad

Publicidad

Mientras que en la nación de Medio Oriente Laporte mantiene un contrato vigente hasta el 30 de junio de 2026, en el comunicado emitido el conjunto vasco anunció que sigue “trabajando para llevar a buen fin la voluntad de las tres partes”. Además, en uno de los párrafos finales, reveló que “se está estudiando todas las posibilidades dentro del marco legal existente”.

Los números de Aymeric Laporte

El nacido en Francia pero nacionalizado español arribó a Manchester City por pedido exclusivo de Pep Guardiola a principios de 2018 y por un fuerte desembolso de 65 millones de euros, procedente de Athletic Club. Rápidamente se convirtió en una pieza fundamental para el exitoso entrenador, se convirtió en titular indiscutido y cosechó un trofeo atrás del otro en dicha estadía.

Aymeric Laporte, defensor español durante la conquista de la UEFA Champions League 2022/23 con Manchester City. (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

En ese paso por Inglaterra, el zaguero disputó un total de 180 partidos, entre los que convirtió 12 goles y repartió 4 asistencias. Además conquistó 15 títulos, entre los que destacan la UEFA Champions League y otras 5 Premier League. Luego optó por abandonar la elite y emigró a Arabia Saudita para vestir la camiseta de Al Nassr, a cambio de 27,5 millones de euros para los Citizens.

ver también Salió campeón con Argentina, Racing y San Lorenzo y quiere devolverle a Messi 50 dólares que le debe hace 20 años: “Me quedé con culpa”