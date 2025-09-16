Por qué no juegan Saka, Odegaard y Nico Williams en Arsenal vs. Athletic Bilbao por la Champions League

La Champions League 2025/26 se pone en marcha este martes con dos partidos adelantados: PSV vs. Union Saint-Gilloise en Eindhoven y Athletic Bilbao vs. Arsenal en San Mamés. Este último es uno de los encuentros destacados de la Fecha 1, pero contará con varias ausencias de peso en ambos equipos.

Los Gunners sufrirán las bajas de Bukayo Saka, su gran figura, y de Martin Odegaard, su capitán, ambos lesionados. En contraparte, el Athletic Bilbao de Ernesto Valverde no podrá alinear a Nico Williams en el once de esta tarde.

Por qué no juegan Saka y Odegaard en Arsenal vs. Athletic Bilbao

El extremo inglés se está recuperando de un desgarro en su muslo derecho que requirió operación y lo mantendrá afuera de las canchas por otros tres meses. Por su parte, el noruego sufrió un golpe en el hombro en el partido del fin de semana vs. Nottingham Forest, fue reemplazado entre lágrimas y no estará en este partido.

Bukayo Saka y Odegaard, las dos grandes ausencias del Arsenal. (Getty)

No serán las únicas bajas del Arsenal, que tampoco podrá contar con Gabriel Jesús, Kai Havertz y Ben White. Además, por decisión de Mikel Arteta, William Saliba -que era duda- iniciará el partido en el banco de suplentes.

Por qué no juega Nico Williams en Athletic Bilbao vs. Arsenal

El Athletic Bilbao se las tendrá que arreglar sin Nico Williams, que no jugará el partido por una lesión muscular en su abductor izquierdo, sufrida en el partido entre España y Turquía por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

“El jugador sufre una lesión muscular moderada en la musculatura abductora izquierda“, informó el club, una vez que el jugador regresó de la convocatoria con el seleccionado liderado por Luis de La Fuente.

Nico Williams se lesionó con España y no jugará en el debut del Athletic por Champions. (Getty)

Formaciones Arsenal vs. Athletic Bilbao

Publicidad