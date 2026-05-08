Lionel Messi recordó su histórica rivalidad con Cristiano Ronaldo: “La gente lo llevó a la competición”

El astro argentino repasó su rivalidad deportiva con el portugués y reflexionó sobre una competencia que marcó una era.

Pasan los años, las carreras empiezan a acercarse lentamente a sus últimos capítulos y el fútbol cambió de escenario para ambos. Sin embargo, la rivalidad deportiva entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo continúa dejando tela para cortar. Y ahora fue el propio capitán argentino quien volvió a hacer referencia a esa “lucha” que marcó una era en el fútbol.

En una charla distendida con Joaquín ‘Pollo’ Álvarez, Messi repasó distintos momentos de su carrera y se detuvo en la pugna futbolística que mantuvo durante años con el astro portugués. Y fiel a su estilo, no hizo más que referirse a aquella época desde el respeto. “Es algo del mundo del fútbol, es normal. Él estaba en el Real y yo en el Barcelona: clásicos, los dos peleando por títulos colectivos e individuales y la gente del fútbol lo llevó a la competición, al elegir una cosa o la otra”, explicó.

Además, dejó en claro que la disputa fue creciendo a nivel mediático a partir de los logros que ambos fueron acumulando. “En el camino ambos fuimos consiguiendo tantas cosas importantes que generó que la competencia sea más grande todavía”, señaló. Sin embargo, dejó en claro que las constantes comparaciones no provocaron un cortocircuito en su vínculo. “Nunca tuvimos relación porque nos cruzábamos poco, en partidos o entrega de premios, porque siempre estábamos peleando los dos. Siempre estuvo todo bien”, contó.

Acto seguido, Leo apeló a la nostalgia y fue consciente al marcar que los años dorados de aquella lucha entre ambos por ser el número uno forman parte del pasado. “Ahora estamos lejos y en diferentes momentos de la vida, pero no dejó de ser algo grande que la gente disfrutó mucho. Se vivió mucho”, cerró.

Messi y Cristiano Ronaldo durante una de las tantas galas de premiación que compartieron en su carrera (Getty).

La carrera que todavía une a Messi y Cristiano

Aunque hoy sus caminos no se cruzan con frecuencia, con Messi en el Inter Miami y Cristiano en el Al Nassr, los dos siguen compartiendo a la distancia una carrera estadística que mantiene expectante al mundo fútbol: alcanzar la barrera de los 1000 goles oficiales.

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El último en actualizar la estadística fue el portugués, quien al convertirle a Al-Shabab en un partido clave de la temporada, alcanzó los 971 festejos y quedó a apenas 29 de llegar a una cifra histórica. Por detrás aparece Messi, que suma 906 celebraciones en 1150 partidos. Así, con una diferencia de 65 goles, los dos astros siguen captando la atención de millones pese a hallarse lejos de los clásicos entre el Barcelona y el Real Madrid.

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