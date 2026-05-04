Lionel Messi elogió a Franco Colapinto y le dio un consejo tras conocerse en el GP de Miami: “Es un fenómeno”

El fin de semana en Estados Unidos fue verdaderamente de película para Franco Colapinto. Además de brillar en la pista para conseguir un séptimo puesto con Alpine, el piloto bonaerense cumplió uno de sus máximos sueños al conocer a Lionel Messi. Tras ese esperado cara a cara que revolucionó al deporte nacional, el astro rosarino le dejó un valioso consejo.

La cumbre entre los referentes albicelestes constó de dos capítulos. El primer cruce se dio a puertas cerradas durante una práctica del Inter Miami, donde el Colapinto también compartió charlas con Rodrigo De Paul. Días más tarde, Leo se hizo presente en los boxes del circuito floridano para brindarle su apoyo directo al piloto durante la previa del Gran Premio de Miami.

Horas más tarde, salió a la luz un adelanto de una entrevista que Messi realizó con el Pollo Álvarez, donde brindó detalles inéditos de esta incipiente relación. “No había tenido nunca contacto con él. Sí me había regalado un casco y tenía ganas de poder conocerlo algún día porque teníamos gente en común. Se dio, pudo pasar por el entrenamiento y nos pudimos conocer. Es un fenómeno“, confesó el capitán con total soltura.

Sin embargo, el ’10’ no se limitó únicamente a los elogios. Aprovechando su vasta experiencia, le envió un mensaje clave a Colapinto para su futuro en el automovilismo. “Yo creo que él tiene que vivir su propia historia y estar preparado para un montón de cosas, porque cuando estás expuesto te vienen de todos lados, en lo bueno y en lo malo”, reflexionó Leo.

Profundizando en las dificultades que conlleva el estrellato mundial, agregó: “Sobre todo en los momentos malos, tiene que estar contenido y estar con lo cercano a él, su familia y su círculo. Al final, eso es lo que te hace salir de momentos difíciles. Es importante saber quién está cuando las cosas van mal“.

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A juzgar por sus recientes movimientos, y prácticamente en simultáneo a los dichos de Messi, el volante de Alpine parece haber tomado nota del consejo a la perfección. Es que coronó la gesta en Miami con un emotivo posteo en el que se lo ve con su flamante novia, Maia Reficco, y las figuras que se acercaron a alentarlo en la carrera, como Messi y Juan Martín del Potro. “¡Estoy muy agradecido de haber tenido a tanta gente que admiro a mi lado! Un finde para el recuerdo. Aguante Argentina”, escribió. Ahora deberá pasar página para ir en búsqueda de momentos similares.

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