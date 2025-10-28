Es tendencia:
Jugó 3 Mundiales, fue considerado el mejor de la historia de su país y se implantó pelo para terminar con su calvario: “Ha sido emocionante”

El exjugador confesó cómo la calvicie afectó su autoestima y definió su personalidad. También compartió los resultados del método que le cambió la vida tras el retiro.

Por Juan Ignacio Portiglia

El mediocampista ofensivo es considerado el mejor jugador estadounidense de la historia por muchos fanáticos y especialistas.
Antes de la consolidación en Europa de Christian Pulisic, jugador del Milan que defendió también las camisetas de Borussia Dortmund y Chelsea, sumado a su consecuente ascenso como líder del seleccionado de su país; casi no había estadounidense que no señalara a Landon Donovan como el mejor futbolista en la historia del país.

Aunque su carrera en Europa no sea tan recordada, pasó años en la Bundesliga vinculado al Bayer Leverkusen primero y al Bayern Munich después, aunque sin lograr nunca tener un rol protagónico. No le fue mejor en su aventura en la Premier League, donde durante dos temporadas defendió la camiseta del Everton llegando a disputar nada más que 22 partidos en total.

Pero sí se volvió un símbolo local indiscutible, primero coronándose campeón de la MLS en dos ocasiones con San José Earthquakes, en 2001 y 2003; luego liderando una Selección de Estados Unidos con la que disputó tres Mundiales (Corea y Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010), ganó cuatro veces la Copa Oro y es tanto el máximo goleador histórico (junto con Clint Dempsey) como el máximo asistidor. También por su prolongado y laureado paso por Los Ángeles Galaxy, donde compartió equipo con David Beckham, en el que conquistó un total de 11 títulos.

Retirado en 2018 jugando para el León de México y después de haber incursionado brevemente en el fútbol playa para luego convertirse en entrenador, Donovan es una de las figuras más representativas del fútbol estadounidense y por eso no pasó desapercibida una reciente confesión ligada a su vida personal: la batalla ganada a la caída del cabello con la que le tocó luchar desde adolescente.

Landon Donovan disputó con Estados Unidos los Mundiales de 2002, 2006 y 2010.

En una serie de videos que decidió compartir con sus seguidores en Instagram, El Capitán América reconoció haber lidiado con la calvicie desde los 18 años, reconociéndole un peso muy importante en la construcción de su personalidad y el intento de desarrollar una autoestima fuerte para liderar dentro del campo de juego.

Promotor del uso de peluca

Admitió incluso haber recurrido a trasplantes capilares en diferentes zonas de la cabeza, que en ningún caso produjeron los resultados esperados. Fue entonces que dijo haber encontrado la solución en el uso de un sistema capilar, es decir, una peluca o prótesis capilar adaptada a la cabeza de manera personalizada.

El proceso de instalación del sistema capilar fue documentado paso a paso en sus redes sociales. En un video, Donovan relató cómo, al llegar a la cita, el estilista procedió primero a raparle una franja de la cabeza para preparar el área donde sería colocada la prótesis.

Tras recibir una gran cantidad de mensajes de sus seguidores confesándole haber tenido o estar atravesando sus mismos conflictos, el exjugador manifestó: “Ha sido muy emocionante, y el apoyo que han demostrado ha sido increíble. No tenía ni idea de cuánta gente estaba lidiando con esto”.

Juan Ignacio Portiglia

