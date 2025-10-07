De rechazar a la Selección Argentina a creer que puede ganar el Mundial Sub 20 con Estados Unidos: “No nos sentimos amenazados por nadie”

La Selección de Estados Unidos se quedó con la primera posición del Grupo E pese a perder ante Sudáfrica en el cierre de la fase de grupos del Mundial Sub 20 y será rival de Italia en octavos de final, selección que compartió con Argentina el Grupo D y que quedó relegada a la segunda posición del mismo.

Definidos todos los cruces, Benjamín Cremaschi sabe que solo en una hipotética final podría cruzarse ante el seleccionado que conduce Diego Placente, al que también tuvo la oportunidad de representar cuando todavía era Javier Mascherano el entrenador, por ser hijo de argentinos, inclinándose finalmente por su país de nacimiento, desde donde entendió que mostraron mayor interés en contar con él.

El exjugador de Inter Miami, que se marchó al Parma italiano disconforme con el poco protagonismo que le estaba dando Mascherano en la MLS, llegó a Chile como capitán designado por el entrenador Marko Mitrovic, marcó un triplete en el estreno con goleada 9-1 ante Nueva Caledonia y ya se mostró ilusionado con las chances de su equipo de quedarse con el título.

“Estamos seguros, sin duda. Nuestra idea es ganarlo todo, llevarnos todo. Los cuartos de final serían poco para nosotros. Sabemos que hay otros buenos equipos, pero honestamente, no nos sentimos amenazados por nadie. Hay equipos muy buenos, pero quien tenga que venir, que venga. Nosotros tenemos que prepararnos”, expresó en una entrevista concedida a CBS Sports.

Cremaschi se ilusiona con guiar a Estados Unidos al título en el Mundial Sub 20.

Cremaschi también se refirió a esa confianza por la que eligió a Estados Unidos como su mejor opción, por delante de Argentina, con la que mucho tuvo que ver su actual entrenador: “Conozco a Marko desde hace un tiempo. Desde mi primer campamento con la selección nacional, comencé con él. Él tiene mucha confianza en mí, yo tengo mucha confianza en él. Él dijo que quería que fuera el tipo que carga la mochila, el que tiene la responsabilidad”, dijo.

Publicidad

Publicidad

Y sobre ese nuevo rol de capitán, agregó: “Cree que puedo mantener a los chicos en orden y ayudarlo en ese sentido. Dije que por supuesto, quiero ser ese tipo. Él me ha dado mucho, me ha dado grandes oportunidades, como jugar en los Juegos Olímpicos. Lucharé por él, y me aseguraré de que estos chicos también luchen por él”.

¿Qué equipo será el rival de Estados Unidos en octavos de final?

Tras guardar a sus mejores futbolistas y caer 2-1 ante Sudáfrica, Estados Unidos pudo quedarse de todos modos con la primera posición del Grupo E por tener mejor diferencia de goles que su par africano, por lo que en octavos de final quedó emparejado con Italia, que finalizó en la segunda posición del Grupo D que compartió con la Selección Argentina. El duelo tendrá lugar este jueves 9 de octubre, desde las 16.30, en el Estadio El Teniente de Rancagua.