La confesión de Mbappé sobre la final del Mundial 2022: “Mereció ganar Argentina”

A poco más de 3 años, el delantero recordó el apasionante duelo entre Francia y el seleccionado albiceleste.

Por Nahuel De Hoz

Kylian Mbappé tras perder la final del Mundial 2022 ante Argentina.
Ya pasaron más de 3 años desde que se jugó la final del Mundial 2022, donde la Selección Argentina se consagró campeona en una apasionante definición frente a Francia, pero todavía queda en la retina de todos. En ese sentido, en la previa de una nueva Copa del Mundo, Kylian Mbappé dejó una sorprendente confesión sobre el trámite del encuentro en el que marcó 3 goles y el penal.

Aquel recordado partido que significó el gran título en la carrera de Lionel Messi, que convirtió por duplicado y fue figura, fue muy cambiante pero hubo un patrón que prácticamente no se modificó durante el transcurso: la superioridad albiceleste. Si bien esta cuestión hace hincapié en el juego, sí es cierto que hubo un puñado de minutos en los que los galos golpearon y se hicieron sentir.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva en Universo Valdano, Kylian rompió el silencio. “Fue un partido loco que al final mereció ganar Argentina porque ha jugado mejor en todo el partido“, confesó Mbappé en primera instancia. Pocos segundos más tarde, insistió una vez más y manifestó: “Nosotros por momentos fuimos mejores pero si mirás todo el partido es merecido“.

Kylian Mbappé, Lionel Messi y Emiliano Martínez, post final del Mundial 2022. (Getty Images)

Inmediatamente después, continuó: “Nosotros no somos malos, también siempre estamos ahí y por eso nos enfrentamos“. No conforme con eso, redobló la apuesta y fue ahí cuando expresó: “Francia – Argentina es un partido que a la gente le encanta mirar porque son dos de los equipos que están ahí en los Mundiales. En 2018 ganamos nosotros, en 2022 ganaron ellos“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, Kylian amplió su discurso al respecto y sostuvo: “Argentina es un equipo muy grande, muy fuerte. Al final siempre están ahí“. Con vistas hacia el Mundial 2026, Mbappé dejó un mensaje claro y deseó: “Esperemos volver a jugar. Si toca en la final otra vez, está bien“. Y además, agregó: “Hay que jugar en 2026 para no volver a estar tristes“.

Para culminar con su relato en la entrevista que realizó Jorge Valdano, el delantero francés hizo hincapié en los 3 goles que marcó durante la final. “No piensas en marcar, piensas en ganar la final“, se lamentó al principio. “Pero soy delantero y solo pienso en la portería, porque estoy más cerca y tengo que marcar más“, aseguró algunos instantes más tarde sobre la derrota.

DATOS CLAVE

  • Kylian Mbappé recordó la final del Mundial 2022 y confesó: “Mereció ganar Argentina porque ha jugado mejor en todo el partido“.
  • En la entrevista enalteció a ambos países y expresó: “Francia – Argentina es un partido que a la gente le encanta mirar“.
  • El delantero francés también manifestó: “Por momentos fuimos mejores pero si mirás todo el partido es merecido“.
