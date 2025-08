La insólita revelación que nadie sabía sobre Mauro Icardi: “Se comió una paloma delante de mí”

Aunque no muchos lo saben, Mauro Icardi comenzó su camino en el fútbol en las divisiones inferiores de Barcelona. En ese sentido, este lunes un ex compañero de él se encargó de hacer pública una imperdible anécdota durante la estadía que compartieron en La Masía. Y para sorpresa de todos, el delantero argentino realizó una extraña acción que generó mucho revuelo en el ambiente.

Lo cierto es que Sergi Gómez dialogó en una entrevista exclusiva con el reconocido programa Post United, en la que relevó una historia desconocida del actual jugador de Galatasaray. Lejos de guardar algún detalle en particular, el español no hizo más que contar el suceso con todos los pormenores posibles y concluyó: “Se cargó una paloma, la cocinó y se la comió“.

La sorprendente anécdota sobre Mauro Icardi

Sin titubear ni medio segundo, Gómez comenzó: “Llegó a La Masía y fuimos compañeros durante 3 o 4 temporadas, de las cuales una de ellas vivimos juntos en un piso con Marc Muniesa y Sergi Roberto, éramos 4. Cuando él llega a La Masia, me acuerdo que me dice: ‘Sergi, vamos aquí al parque de al lado’. Justo al lado de La Masia hay un parque con árboles muy altos”.

Inmediatamente después, siguió: “Veo que trae una madera en forma de Y. Le pone una goma dura enganchada… se hizo un tirachinas (gomera) a mano. Fue a la ferretería a comprar la goma y todo. Me dijo: ‘¿Ves ahí arriba del todo?’ Había un árbol de 25 metros. Le dije que veía un pino que tenía piñas. Entonces me dijo: ‘No, no, más arriba’. Había un palomo, pero te juro que no se veía”.

Para culminar la historia, el español sentenció: “Cogió una piedra, estiró y… ¡Plas! Cae un palomo de 20 o 30 metros de arriba. Nos fuimos a La Masía, le sacó todas las plumas y las piedras que tiene en el cuello, abre una percha de alambre, la pasa por dentro, enciende una hoguera, la cocina y se la come delante de mí. Ahí dije: ‘la que me espera de aquí en adelante”.

El presente de Mauro Icardi en Galatasaray

El delantero albiceleste está transitando el último tramo de su recuperación tras la dura lesión que sufrió en su rodilla. La ruptura del ligamento cruzado anterior y los meniscos de su rodilla derecha que padeció en noviembre de 2024, lo marginó todo este tiempo de las canchas y se estima que en las próximas semanas volvería a sumarse a los entrenamientos del equipo de Turquía.

Cabe destacar que recientemente Galatasaray compró a Victor Osimhen en 80 millones de dólares. En ese contexto, Icardi no tendrá asegurado su lugar cuando vuelva a estar a la par de sus compañeros, debido a que el africano es una verdadera amenaza. Además, vale resaltar que al argentino le queda solamente un año de contrato, es decir con vigencia hasta el 30 de junio de 2026.

