Un dirigente de Galatasaray fulminó a Mauro Icardi por su peso y revelaron que podría darse una polémica transferencia en Europa: “No está apto”

En las últimas horas, el delantero argentino Mauro Icardi estuvo en el centro de las noticias en Turquía. Es que, medios locales filtraron una conversación entre los dirigentes de Galatasaray, club en el que se desempeña, y allí fue criticado ferozmente por su estado físico.

Según lo informado por el portal Hurriyet, el dirigente Turcan Bolayır tomó la palabra en la reunión mensual entre los dirigentes del elenco turco y allí criticó sin piedad al delantero argentino por su estado físico, ya que lo acusó de tener sobrepeso, por lo que no rinde de la mejor manera.

“No puede correr, no puede perder el exceso de peso, pero se ve obligado a parecer simpático. ¡No puede ser! El futbolista es un soldado… Si no hacés esto, no puedes jugar en Galatasaray”, inició el dirigente de Galatasaray, enfadado por la actualidad del futbolista de 32 años.

Siguiendo por la misma línea, explicó que Icardi “no está apto para disputar 90 minutos”. Además, mientras el presidente de la institución intentó ponerle un freno a las críticas, el directivo redobló la apuesta y se expresó: “No estoy diciendo nada incorrecto, tampoco insulto a nadie”.

Así las cosas, la continuidad de Icardi en el elenco turco podría estar en duda. Después de recuperarse de una lesión de ligamentos cruzados, el delantero regresó en el cierre de la última temporada y no mostró un buen nivel, por lo que aún no hay charlas por su renovación de contrato.

Revelan que Milan sigue a Icardi

El medio italiano Tuttosport informó que Milan está siguiendo de cerca a Mauro Icardi con la intención de realizar una oferta formal por él en el mercado de pases de invierno europeo, debido a que no están conformes con el nivel de los centrodelanteros, por lo que quieren una nueva variante.

Cabe destacar que esta transferencia podría generar un mal clima en Italia. Esto se debe a que el oriundo de Rosario jugó en el Inter, clásico rival del Rossonero, en donde no solo fue capitán del equipo, sino que también llegó a ser el segundo máximo goleador extranjero de la historia del club.

Los números de Mauro Icardi en la temporada

A lo largo de la temporada, el delantero argentino de 32 años lleva disputados un total de 15 partidos entre la Superliga Turca y la UEFA Champions League, en los que convirtió un total de seis goles, todos por el certamen local. Además, recibió una tarjeta amarilla en 624 minutos en cancha.

