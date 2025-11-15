La China Suárez reveló en qué equipo jugará Mauro Icardi en Argentina: “Ya está hablado”

Mauro Icardi dejó atrás la rotura de ligamentos que sufrió, ya volvió a jugar y su actualidad no es la mejor. De hecho, en las últimas horas, el portal Hurriyet aseguró que el dirigente Turcan Bolayır criticó sin piedad al delantero argentino que milita en las filas de Galatasaray, principalmente por su estado físico.

En medio del revuelo que se generó en Turquía por los dichos del directivo, el rosarino tomó un vuelo hacia Argentina para aprovechar el descanso por la Fecha FIFA, y junto a su pareja Eugenia ‘La China’ Suárez, dijo presente en Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por El Trece.

La charla transitó por diferentes puntos de la vida que llevan ambos, pero hubo un momento en el que el ex conductor de CQC le preguntó a la actriz de 33 años por la chance de que Icardi regrese a su tierra para jugar en el fútbol argentino, a sabiendas de que ella es fanática de River, el también empresario simuló tener tos para decir “a Boca“. La respuesta fue tajante.

“Si viene, va a River. No hay discusión. Ya está hablado. ¿Boca? Prohibidísimo”, exclamó sin tener pelos en la lengua. A lo que el futbolista con pasado en Inter de Milán aclaró: “Yo soy de Newell’s, así que no tengo nada que ver”, dijo para desligarse de la charla que estaba teniendo su novia con Pergolini. Incluso, reconoció que “varias veces me llamaron para volver, pero me queda todavía… Hice toda mi vida en Europa desde chico, así que…”. Sí, dejó la puerta abierta para volver a su país y jugar en la Liga Profesional. ¿Sucederá?

Revelan que AC Milan sigue a Mauro Icardi

El medio italiano Tuttosport informó que AC Milan está siguiendo de cerca a Mauro Icardi con la intención de realizar una oferta formal por él en el mercado de pases de invierno europeo, debido a que no están conformes con el nivel de los centrodelanteros, por lo que quieren una nueva variante.

Cabe destacar que esta transferencia podría generar un mal clima en Italia. Esto se debe a que el oriundo de Rosario jugó en Inter, clásico rival del Rossonero, en donde no solo fue capitán del equipo, sino que también llegó a ser el segundo máximo goleador extranjero de la historia del club.

Los números de Mauro Icardi en la temporada

A lo largo de la temporada, el delantero argentino de 32 años lleva disputados un total de 15 partidos entre la Superliga Turca y la UEFA Champions League, en los que convirtió un total de seis goles, todos por el certamen local. Además, recibió una tarjeta amarilla en 624 minutos en cancha.

