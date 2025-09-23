El comunicado de Barcelona sobre los dichos del padre de Lamine Yamal tras el Balón de Oro: “Un poco les sobrepasa”

“No diré robo, pero es el mayor daño moral a un ser humano”, fue la polémica frases que dejó la victoria de Ousmane Dembélé en la gala del Balón de Oro. La misma provino de la boca Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal y retumbó con tantas fuerzas que no tardó en llegar a Barcelona. Precisamente a los oídos de Joan Laporte, presidente de la institución culé.

La furia del papá de la estrella de 18 años se dio una vez finalizada la ceremonia en París, cuando en diálogo con el Chiringuito, aseguró: “Aquí ha pasado algo muy raro. Creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia“. El trofeo Kopa con el que se quedó su hijo no parece haber sido suficiente, y fue bajo esa efervescencia que Laporta intentó alejar las miradas de Mounir Nasraoui.

“El padre de Lamine es muy apasionado y hemos de tener en cuenta que su hijo tiene 18 años y que todo esto les ha llegado muy pronto y un poco les sobrepasa“, expresó el presidente culé, en diálogo con El Món a Rac 1, intentando restarle importancia a la situación.

Y para cambiar rápidamente el foco, decidió centrarse exclusivamente en el niño estrella. “Le hubiera gustado ganar, como a Raphinha, o a Pedri que es el mejor del mundo en su posición. Lo que pasa es que Lamine crea esta expectativa, pero lo aguanta bien todo por esa madurez que tiene a sus 18 años“, sentenció.

Lamine Yamal junto a su padre en la gala del Balón de Oro 2024.

Como si fuera poco, para cerrar su intento por calmar la polémica, Laporta reveló que Lamine se encontraba de buenos ánimos previo a abandonar París, al punto de ser el líder de un distendido plan junto a toda la delegación blaugrana. “Nos comimos unas hamburguesas que estaban muy buenas“, confesó.

“Las consiguió él (Lamine Yamal), porque Hansi Flick dijo de volver inmediatamente porque tenían entrenamiento, pero teníamos hambre y entre él, Cuba (Cubarsí) y alguno más, yendo en el coche al aeropuerto, encontraron un lugar con unas hamburguesas muy buenas“, confesó Laporta, quien de todas formas regresó a España con el buen sabor de boca de verse ganador en tres premios: Kopa (Yamal), Gerd Muller (Ewa Pajor) y Balón de Oro femenino (Aitana Bonmatí).

