La frase en español con la que Vitor Roque se burló de River por la eliminación en la Copa Libertadores

A lo largo de la serie en la que eliminó a River con un global de 5 a 2, Vitor Roque fue una de las grandes figuras del Palmeiras, ya que marcó el segundo gol de su equipo en la victoria 2 a 1 en la ida y luego convirtió el empate en la revancha en el Allianz Parque.

Luego de la clasificación de su equipo, el delantero de 20 años publicó una historia en su cuenta de Instagram, en la que posteó una foto suya peleándose cara a cara con el defensor central Lautaro Rivero y allí chicaneó al Millonario con una frase en español.

“Buenos días”, tiró el futbolista de Palmeiras junto al emoji de un corazón. Además, agregó de fondo una canción argentina llamada “Ya llegó el sabor”, de la cumbia, para sumar en su chicana al equipo de Núñez. Cabe destacar que a lo largo del partido también chicaneó a los rivales.

La historia de Vitor Roque para chicanear a River.

Minutos más tarde, volvió a subir otra historia para celebrar la clasificación de su equipo. En este caso, fue de su festejo de gol para el empate transitorio por 1 a 1, en el que también se ven a Armani y Rivero resignados por el tanto que recibieron al inicio de la segunda parte.

La historia de Vitor Roque con el festejo de su gol.

El cruce de Vitor Roque con Montiel

A los 31 minutos de la primera parte, el delantero del Palmeiras tuvo un cruce con el defensor de River, debido a que en una jugada Vitor Roque le fue fuerte al lateral derecho para que le rebote la pelota y que se vaya al lateral para el elenco visitante.

Después de esto, Montiel lo fue a buscar por tirar lejos la pelota y tuvieron un cruce cara a cara. Allí, el brasileño lo chicaneó a su rival al preguntarle cuál era su nombre, alegando que no lo conocía. Para que la situación termine ahí, el árbitro Matonte intervino y calmó a los futbolistas.

