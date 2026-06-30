Lamine Yamal eligió a Julián Álvarez como refuerzo de Barcelona: “Me gusta mucho”

El crack de 18 años elogió al argentino, en medio de los rumores que lo vinculan al elenco catalán, a pesar que Atlético de Madrid no quiere venderlo.

Julián Álvarez es el protagonista de la gran novela del mercado de pases europeo, con la ilusión de arribar a Barcelona, a pesar de los constantes rechazos desde Atlético de Madrid. En ese sentido, el que rompió el silencio fue Lamine Yamal, que hizo una fuerte revelación de cara al posible fichaje del campeón del mundo, al que solo le dedicó palabras de elogio.

Cabe recordar que La Araña confesó que su sueño es pasar al elenco catalán, pero eso poco le importó a los directivos de la institución rojiblanca que no tienen la intención de negociar su ficha con un rival directo. Al mismo tiempo, Diego Simeone llegó a la conclusión de que la situación es irreversible, por lo que entiende que una salida sería el mejor desenlace para la historia.

Lamine Yamal y Julián Álvarez en un Barcelona – Atlético de Madrid. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con Cope, el chico sensación fue contundente al ser consultado sobre un delantero para Barcelona. Lejos de titubear, Lamine manifestó: “Mientras meta goles…“. Sin embargo, pocos segundos más tarde, el crack de 18 años redobló la apuesta y se la jugó. “Me gusta mucho Julián Álvarez“, sentenció Yamal ante el micrófono.

Inmediatamente después, el habilidoso continuó su relato. “También me gusta Mikel, obviamente“, expresó en referencia a Oyarzabal, su compañero de ataque en la Selección de España. En ese momento, el joven extremo deslizó: “Eso es trabajo de Deco, que lo está haciendo muy bien. Mientras meta goles, arroparemos al que venga y seremos muy felices con él“.

🔝 ¿A qué delantero fichaba Lamine Yamal para el @FCBarcelona?



💥 "Me gustan mucho Julián y Oyarzabal"



⚽️ "Mientras meta goles… es trabajo de Deco"



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Por otro lado, el oriundo de Esplugas de Llobregat se refirió a los mejores futbolistas de la Copa del Mundo 2026 y tampoco dudó en su elección. En primera lugar y como no podía ser de otra manera, nombró a su ídolo. “No voy a decir Messi, es obvio“, soltó rápidamente. Luego, el zurdo también añadió: “Vinícius me está gustando mucho“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Saibari está haciendo un muy buen Mundial, juega muy bien al fútbol y baja a recibir“, reconoció Yamal sobre la revelación de Marruecos en el Mundial. El periodista le informó que ya fue fichado por Bayern Múnich en el arranque del mercado de pases y Lamine tiró: “Tiene pinta eh“.

🇪🇸 Lamine Yamal, en directo en @partidazocope



⭐️ ¿Qué jugadores le están gustando en este Mundial?



🇧🇷 "@vinijr me está gustando mucho"



🇦🇷 "Obviamente Messi"



🇲🇦 "Saibari juega muy bien al fútbol"



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