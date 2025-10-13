Las memorias de una leyenda del fútbol inglés: violencia contra su esposa y el insólito motivo por el que se perdió el nacimiento de su hijo

Paul Gascoigne fue una gloria del fútbol inglés al marcar una era en la Premier League a fines de la década de 1980 y durante la de 1990 al pasar por equipos importantes como el Tottenham, Newcastle y Everton, así como también por pasos en el exterior por la Lazio y Rangers de Escocia.

Años después de su retiro, el ex mediocampista ofensivo que también defendió los colores de la Selección de Inglaterra en el Mundial de Italia 1990 y la Eurocopa 1996, presentará un libro con su biografía, en donde contó distintas anécdotas sobre sus excesos a lo largo de su carrera.

Dentro de estas declaraciones, explicó qué pasó en la recordada noche de 1996 en la que agredió físicamente a su entonces esposa, Sheryl, durante una estancia en el lujoso hotel Gleneagles, en Escocia, y también reveló que se perdió el nacimiento de su hijo por un insólito motivo.

“No fue más que una discusión estúpida en el restaurante, pero escaló. Subió a la habitación y la seguí. Le puse la cabeza contra la suya, y por instinto la empujé. Cayó al suelo, se hizo daño en la mano y gritó de dolor”, comentó Gascoigne en su libro que saldrá el próximo 23 de octubre.

Siguiendo por la misma línea, reveló que este accionar lo marcó por el resto de su carrera con el trato que recibió por parte de los hinchas contrarios: “Los aficionados rivales comenzaron a llamarme ‘golpeador de mujeres’. Lo llevé como una sombra oscura durante años”.

Como consecuencia de esto, al día siguiente los medios británicos más importantes hicieron eco de la noticia. “Gazza golpea a Sheryl y la deja llena de moratones”, fue uno de los titulares más resonantes, mientras que su expareja apareció con el brazo en cabestrillo y marcas visibles en el cuerpo.

Tiempo después de esta situación, la pareja se separó tras un año de casados. “En cuanto pronunciamos los votos, supe que me había equivocado. Me sentí atrapado”, reveló al respecto. A pesar de esto, la relación entre ambos fue buena ya que ella lo acompañó cuando el ex futbolista ingresó a atención de salud mental en 2008 y 2013.

Gascoigne se perdió el nacimiento de su hijo

Durante su carrera como profesional, Gascoigne tuvo problemas con sus adicciones con el alcohol. Esto no le permitió estar en uno de los momentos más importantes de su vida, debido a que no estuvo presente en el nacimiento de su hijo y se enteró de esto por una noticia.

Es que, el ex futbolista se encontraba bebiendo en un pub en Inglaterra y supo que su hijo nació al leer una noticia en el diario. “Así supe su nombre. Ni siquiera estaba allí. Es algo que me perseguirá siempre”, relató en su libro mostrando el arrepentimiento por este accionar.

