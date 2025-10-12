Revelan detalles de la intimidad de Ronaldo: “Le encantaba salir de fiesta todas las noche, es un loco”

Calidad, gol, jerarquía y una sonrisa inolvidable: Ronaldo Nazario supo ser uno de los mejores jugadores del mundo. Deleitó al mundo con la Selección de Brasil, pero también con camisetas pesadas como las de Inter, Barcelona, Milan y Real Madrid, pero la realidad es que no todo fue color de rosas para el delantero. Hubo lesiones y también algunas cuestiones de comportamiento fuera de la cancha que marcaron su carrera.

En esta oportunidad, quien relató cómo fue su convivencia con Ronaldo fue Fabio Capello, el histórico entrenador italiano que lo tuvo por un corto tiempo en Real Madrid. De hecho, con él al frente del Merengue es que el brasileño dejó el equipo para marcharse a la Serie A y representar al Milan.

En diálogo con Festival Deportivo de Trento, Fabio Capello afirmó: “Ronaldo es el mejor jugador que he entrenado. Era un tipo al que le encantaba salir de fiesta todas las noches, era un loco, pesaba 94 kilos y no quería perder peso“.

Fabio Capello. (Foto: Getty).

Además, agregó: “En cierto momento le dije al presidente que teníamos que dejarlo ir, no había esperanza de avanzar. Y así lo dejamos ir. Pero, repito, es el mejor que he entrenado”. Cabe destacar que, en febrero de 2007, el brasileño pasó al Milan, donde jugó hasta 2008. Ya para 2009 regresó a Brasil para vestir los colores de Corinthians y eso fue hasta 2011, cuando dejó la actividad profesional.

¿Cómo fue el paso de Ronaldo por Real Madrid?

Ronaldo Nazario llegó a Real Madrid para la temporada 2002/03, tras la conquista del Merengue de la Champions League. El brasileño permaneció en el club hasta comienzos 2007 y en ese período disputó 127 partidos en los que marcó 83 goles, brindó 19 asistencias y obtuvo cuatro títulos: tres locales y uno internacional, que fue la Copa Intercontinental ante Olimpia de Paraguay en Japón.

