Ganar un punto a cambio de un premio millonario: el llamativo torneo que jugarán Alcaraz, Sinner y Swiatek contra tenistas amateurs

El calendario tenístico para 2026 calienta motores para comenzar a lo grande. Y es que el Abierto de Australia redoblará la apuesta en materia de entretenimiento. En su semana inaugural (12 a 17 de enero) decidió potenciar uno de los formatos más curiosos del circuito: el “One Point Slam”. Sí, el experimento regresará para su segunda edición con una inyección de jerarquía estelar, liderado por Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Iga Swiatek y Coco Gauff. Tranquilo.

Aunque no todo queda allí, sino que su formato y dinero en juego es lo más interesante. La propuesta es simple: un solo punto define todo. Sí, literal. En Rod Laver Arena, con presencia de nombres de talla mundial como también jugadores amateurs, un error no forzado o un winner determinarán quién sigue en carrera.

¿Lo mejor? Un premio que asciende al millón de dólares australianos, lo que equivale a aproximadamente a 650 mil dólares americanos, cifra similar a la que recibieron los tenistas que alcanzaron las semifinales pasadas del Australian Open.

La presentación del One Point Slam 2026 (Prensa Australian Open).

Cómo se juega el One Point Slam

El cuadro estará compuesto por 32 participantes, divididos en 22 tenistas profesionales de la élite y 10 jugadores amateurs provenientes de distintos puntos de Australia. Para añadirle más espectáculo, el derecho a sacar o recibir se definirá nada menos que con un “piedra, papel o tijera”. Luego, quien gane el punto, avanzará a la siguiente ronda.

Este evento forma parte de la estrategia de Tennis Australia para darle un tinte diferente a la qualy y los días previos al Major, dándole paso a innumerables batacazos. Así lo demostró la anterior edición, donde el trofeo y el cheque quedaron en manos del australiano Omar Jasika (332°).

El tema es que la organización decidió subir la vara para 2026. Ver a Alcaraz, Sinner, Nick Kyrgios, Swiatek y Gauff, con el riesgo de ser eliminados en un suspiro, se presenta prometedor. La elite ajustará su puesta a punto de cara al Gran Slam deseando hacerse con una fortuna en tan solo un parpadeo.

