Mientras define el título con Al Nassr, Cristiano Ronaldo quedó fuera del selecto grupo en la Saudi Pro League

Este sábado, Al Nassr puede consagrarse campeón por duplicado. Mientras enfrenta a Gamba Osaka por la final de la Champions League II de Asia, también podría festejar la Saudi Pro League si Al Hilal no vence a Neom, en el duelo que se juega justo antes. Sin embargo, Cristiano Ronaldo se quedará sin un trofeo, incluso a pesar de lograr su primera conquista desde que está en Arabia Saudita.

Cabe recordar que el astro portugués aún no consiguió títulos en Medio Oriente, donde brilla incansablemente desde enero de 2023. Por ese motivo, está ante una jornada especial ya que podría sumar dos trofeos más a su enorme palmarés, aunque esta cuestión se trata de sus distinciones individuales, donde está contra las cuerdas y es prácticamente imposible que dé vuelta la situación.

Cristiano Ronaldo, astro portugués de Al Nassr. (Getty Images)

Lo cierto es que, mientras las miradas apuntan a los títulos, CR7 también pelea por lo personal. La realidad marca que Ronaldo está a punto de perder la Bota de Oro de la Saudi Pro League. Si bien es un hecho que la ganó en 2023-24 y 2024-25 de forma consecutiva, ahora es casi imposible de que remonte la diferencia que tiene con sus respectivos competidores.

Esto se debe a que Cristiano lleva 26 goles en el campeonato doméstico, ocupando el tercer lugar en la tabla de goleadores de Arabia Saudita. Sin embargo, Ivan Toney tiene 31 anotaciones, liderando el ranking de killers, mientras que Julián Quiñones lleva 30 tantos. Así las cosas, el delantero de Al Ahli pelea cabeza a cabeza con el de Al Qadsiah por el logro individual.

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Este contexto es una verdadera lástima, ya que CR7 no podrá conseguir un récord histórico. A lo largo de toda la historia del fútbol árabe, solo dos jugadores lograron tres Botas de Oro al hilo. Omar Al Somah se las quedó entre 2014 y 2017 con Al Ahli, mientras que la leyenda de Al Nassr, Majed Abdullah, hizo lo propio a finales de la década de 1970 y principios de 1980.

Cristiano Ronaldo vs. Messi rumbo a los 1.000 goles

Lo cierto es que el crack portugués tuvo una brillante carrera, donde dejó una gran huella en cada uno de los equipos que representó, a base de títulos pero principalmente con numerosas anotaciones que le permiten resaltar hasta hoy en día. Ahora, Cristiano Ronaldo lleva 971 goles convertidos y está a solamente 29 de llegar a la cifra nunca antes alcanzada: 1.000 gritos.

Cristiano Ronaldo en Al Nassr.

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En contraparte, el astro albiceleste deslumbró a todos en Barcelona, pero también en París Saint-Germain, Inter Miami y en la Selección Argentina. Con esas cuatro camisetas, Lionel Messi convirtió 909 goles y se encuentra a 62 anotaciones de la cantidad de su eterno rival futbolístico. Del hito todavía no conseguido por ningún jugador, el campeón del mundo está a 91 conversiones.