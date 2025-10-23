Ni Messi ni Julián Álvarez: Pep Guardiola sentenció a un jugador de Manchester City actual como uno de los mejores que dirigió

No caben dudas que Pep Guardiola está entre los mejores directores técnicos del planeta y, aún más, entre los más destacados de la actualidad. Su histórica campaña en Barcelona, su posterior paso por Bayern Múnich y su estadía en Manchester City le permitieron dirigir a grandes futbolistas. Sin embargo, no incluyó a Lionel Messi ni Julián Álvarez en un reciente elogio.

Sus experiencias en tres de los mejores equipos de los últimos 25 años le dieron como privilegio estar a cargo de planteles plagados de estrellas. Aunque en cada uno de los elencos lideró vestuarios de mucho renombre y con cracks de elite mundial, esta vez sorprendió a todo el ambiente al enaltecer a un jugador que tiene actualmente en sus filas en la institución de Inglaterra.

Lo cierto es que Guardiola se rindió ante Rayan Cherki. En una inesperada declaración en las últimas horas sobre el talentoso zurdo de Manchester City que arribó en el último mercado de pases, Pep no dio lugar a dudas y dejó una frase más que contundente. “Es uno de los mayores talentos que he visto en mi carrera. Técnicamente, individualmente es el mejor”, sentenció.

Rayan Cherki, futbolista francés de Manchester City. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el exitoso entrenador español amplió su discurso al respecto. Además de la frase ya destacada sobre el habilidoso francés, también sumó: “La pregunta es cómo se adapta y lee el juego”. Pocos segundos más tarde, Guardiola agregó: “Cada vez que le llega el balón, la situación mejora. No siente presión”.

De esta manera, Pep destacó a Cherki como uno de los mejores futbolistas que tuvo a cargo desde que es entrenador, lo que llamó la atención de absolutamente todos. Más aún teniendo en cuenta que tuvo a Messi, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Thierry Henry, Manuel Neuer, Philipp Lahm, Thomas Müller, Arjen Robben, Franck Ribéry, Kevin De Bruyne, Sergio Agüero, entre otros.

Cabe recordar que Manchester City hizo una fuerte inversión para contar con los servicios del francés. Es que a mediados de 2025, el conjunto británico desembolsó 36,5 millones de euros con destino hacia las arcas económicas de Lyon, donde mostró su mejor versión hasta el momento. Ya en este nuevo rol, está dando grandes muestras de lo que es su increíble talento.

Aunque en este inicio de temporada 2025/26 Manchester City no atraviesa su mejor momento como sí acostumbró en años anteriores, Rayan mantiene buenos números mientras se adapta a su nuevo club. En lo que va del ciclo, Cherki acumula 2 goles y 1 asistencia en un total de 8 partidos disputados, que apenas suman 201 minutos de juego en competiciones oficiales.

