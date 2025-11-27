Es tendencia:
logotipo del encabezado
LALIGA

Nico Williams sorprendió a Lamine Yamal: “Tiene talento, pero sabe que yo soy su padre”

La joya de Barcelona recibió un inesperado comentario por parte de otra de las figuras de LaLiga.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Lamine Yamal, delantero de Barcelona.
© GettyLamine Yamal, delantero de Barcelona.

A pocos meses del Mundial 2026, con la Finalissima como escala en marzo, la Selección de España intentará sacar provecho de su buen momento para sumar más trofeos a sus vitrinas. Con Lamine Yamal como bandera, la Roja llega en gran forma tras ganar la Eurocopa 2024.

La joya de Barcelona, de apenas 18 años, es el as de espadas de España, pero no es la única figura del equipo. Es que la irrupción de Nico Williams también significó un condimento importante para aquella delantera imparable. Además, ambos desarrollaron una gran amistad.

En ese contexto, el atacante de Athletic Club demostró la camaradería entre ambos con una divertida chicana en una entrevista con GQ Hype: “Tiene un talento increíble y lo demuestra cada día, pero él sabe que yo soy su padre”.

Cabe recordar que el menor de los Williams estuvo cerca de pasar a Barcelona en más de una oportunidad, pero decidió quedarse en el club vasco: “El Athletic y Bilbao lo son todo para mí. Aquí he crecido como persona y como jugador. Representar a este club y a esta ciudad me ha hecho entender el valor del trabajo, la humildad y la familia. Todos sabemos que el Athletic es único en el mundo, como dice el lema”.

“Siempre he puesto por delante lo que siento y me he guiado por el corazón. Soy muy familiar y muy de mi gente, y aquí en Bilbao tengo a mi familia y a los míos, con los que consulto cada paso que doy en mi vida. Me gusta escuchar a mi hermano, él siempre tiene buenos consejos para mí, y ahora poder disfrutar de jugar la Champions juntos es un sueño”, se extendió.

Las chances de España en el Mundial 2026

Argentina y España llegarán al sorteo de la cita de Estados Unidos, México y Canadá como los líderes del Ranking FIFA. Al respecto, Williams habló de cómo siente que llega su equipo a poco menos de 7 meses.

Publicidad
Se viene el sorteo del Mundial 2026: el mejor y el peor grupo que le pueden tocar a la Selección Argentina

ver también

Se viene el sorteo del Mundial 2026: el mejor y el peor grupo que le pueden tocar a la Selección Argentina

“Creemos mucho en el trabajo del equipo, vamos todos a una con lo que pide el seleccionador y vamos a preparar lo mejor posible el Mundial, pero no nos gusta compararnos. Hay muchas selecciones que pueden ganar el Mundial y es bueno que nos nombren como una de las favoritas, pero sabemos que las encuestas no ganan mundiales y que hay que ganarlo en el campo”, explicó.

DATOS CLAVE

  • Nico Williams bromeó diciendo que él es el “padre” de Lamine Yamal en una entrevista.
  • El jugador del Athletic afirmó que el club y Bilbao lo son “todo” para él.
  • Williams mencionó que el Athletic es “único en el mundo” y un sueño jugar la Champions con su hermano.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

jpasman
toti pasman

El compromiso de los jugadores de Racing con Costas es total, pero el de los de River con Gallardo no

Lee también
Lamine Yamal fue duramente cuestionado tras la goleada que sufrió Barcelona: "No marca diferencias"
Champions League

Lamine Yamal fue duramente cuestionado tras la goleada que sufrió Barcelona: "No marca diferencias"

''Es posible que Lamine Yamal se convierta en mejor jugador que Lionel Messi''
Lionel Messi

''Es posible que Lamine Yamal se convierta en mejor jugador que Lionel Messi''

"No hay comparación entre Lamine Yamal y Leo Messi"
Lionel Messi

"No hay comparación entre Lamine Yamal y Leo Messi"

El contundente comunicado de Estudiantes tras la sanción de la AFA
Fútbol Argentino

El contundente comunicado de Estudiantes tras la sanción de la AFA

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo