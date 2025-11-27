A pocos meses del Mundial 2026, con la Finalissima como escala en marzo, la Selección de España intentará sacar provecho de su buen momento para sumar más trofeos a sus vitrinas. Con Lamine Yamal como bandera, la Roja llega en gran forma tras ganar la Eurocopa 2024.

La joya de Barcelona, de apenas 18 años, es el as de espadas de España, pero no es la única figura del equipo. Es que la irrupción de Nico Williams también significó un condimento importante para aquella delantera imparable. Además, ambos desarrollaron una gran amistad.

En ese contexto, el atacante de Athletic Club demostró la camaradería entre ambos con una divertida chicana en una entrevista con GQ Hype: “Tiene un talento increíble y lo demuestra cada día, pero él sabe que yo soy su padre”.

Cabe recordar que el menor de los Williams estuvo cerca de pasar a Barcelona en más de una oportunidad, pero decidió quedarse en el club vasco: “El Athletic y Bilbao lo son todo para mí. Aquí he crecido como persona y como jugador. Representar a este club y a esta ciudad me ha hecho entender el valor del trabajo, la humildad y la familia. Todos sabemos que el Athletic es único en el mundo, como dice el lema”.

“Siempre he puesto por delante lo que siento y me he guiado por el corazón. Soy muy familiar y muy de mi gente, y aquí en Bilbao tengo a mi familia y a los míos, con los que consulto cada paso que doy en mi vida. Me gusta escuchar a mi hermano, él siempre tiene buenos consejos para mí, y ahora poder disfrutar de jugar la Champions juntos es un sueño”, se extendió.

Las chances de España en el Mundial 2026

Argentina y España llegarán al sorteo de la cita de Estados Unidos, México y Canadá como los líderes del Ranking FIFA. Al respecto, Williams habló de cómo siente que llega su equipo a poco menos de 7 meses.

“Creemos mucho en el trabajo del equipo, vamos todos a una con lo que pide el seleccionador y vamos a preparar lo mejor posible el Mundial, pero no nos gusta compararnos. Hay muchas selecciones que pueden ganar el Mundial y es bueno que nos nombren como una de las favoritas, pero sabemos que las encuestas no ganan mundiales y que hay que ganarlo en el campo”, explicó.

