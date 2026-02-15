Luis De La Fuente ya sabe que no podrá contar en la Selección de España con Mikel Merino y Samu Omorodion en la Finalissima que jugará contra Argentina el próximo 27 de marzo en el Estadio Lusail de Doha, Qatar. Uno por padecer una lesión ósea en un pie y el otro al sufrir rotura de ligamentos. De hecho, también peligran sus presencias en la Copa del Mundo.

Pero las malas noticias pueden no detenerse para la Roja, puesto que Nico Williams está entre algodones y, por lo menos hoy, a menos de 45 días para el encuentro, está más afuera que adentro, a causa de una pubalgia que hace rato lo tiene a maltraer en su equipo, el Athletic Club de Bilbao.

De hecho, su entrenador, Ernesto Valverde, se refirió al tema luego de la ausencia del delantero en la victoria 2 a 1 sobre el Real Oviedo este domingo 15 de febrero por la jornada 24 de LaLiga 2025/2026. “Nico tiene problemas y no está al 100%. Está claro que así no podemos seguir”, expresó el DT, dejando en claro que, inevitablemente, tendrá que parar para tratar la dolencia.

En esa misma línea, Mikel González, director de fútbol del Athletic Club de Bilbao, advirtió que confeccionaron un plan para intentar salvar la temporada de Nico Williams: “Seguimos trabajando diferentes opciones, de momento alternar tratamiento y competición y si no se recupera sí valoramos parar unas semanas para fortalecer la zona afectada”.

La idea del club es ver si dejándolo descansar dos semanas (se perdería los compromisos por LaLiga con Elche y Rayo Vallecano), pueden tenerlo a disposición frente a la Real Sociedad, su clásico rival, en el duelo de vuelta de la Semifinal de la Copa del Rey el próximo 4 de marzo en Anoeta (la ida en San Mamés la ganó 1 a 0 Sociedad).

Las otras preocupaciones de Luis De La Fuente para la Finalissima

Luis De La Fuente también tiene especial atención a los casos de Gavi y Pedri, que no juegan en el Barcelona por diferentes molestias musculares; al de Marc Cucurella, que sufrió una lesión en el isquiotibial contra el Leeds el pasado 10 de febrero, y a los de Dani Carvajal y Rodri Hernández, quienes no volvieron a su nivel luego de la rotura de ligamentos que padecieron la temporada pasada.

